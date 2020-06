El PP exige a la DGA que aclare las condiciones de la vuelta al curso en septiembre. La diputada Pilar Cortés denuncia la “incertidumbre” a la que se enfrentan muchas familias “que se van de vacaciones y no saben si sus van volver presencialmente o no, cuándo lo van a hacer, si se van a mantener los horarios, los curriculos o cuáles van a ser los planes de refuerzo”. Considera que son “demasiados interrogantes” y le pide al Gobierno de Aragón que dé respuestas.

Una de las materias que genera más preguntas es la distancia de seguridad entre los alumnos. Mientras la ministra de Educación, Isabel Celáa pide que haya metro y medio entre los estudiantes, la DGA lo quiere rebajar a un metro, siguiendo el criterio de la OMS. Cortés asegura que su formación apoyará la medida que las autoridades sanitarias consideren más adecuada, pero les pide “que se pongan de acuerdo”.

Rechaza, además, un posible aumento de ratios dada la situación. “Si la distancia de seguridad no da para mantener las ratios, habrá que bajarlos, pero no entendemos que puedan subir, como se ha llegado a plantear en Aragón”, asevera. En cualquier caso, aunque comparte que se usen todos los espacios disponibles, recuerda que hay colegios que, sencillamente, no los tienen, y que siguen con aulas prefabricadas.

Cortés exige al Gobierno que explique cómo va a ser el plan de refuerzo o el plan de apoyo emocional, así como las medidas definitivas del plan de contingencia. Al mismo tiempo, propone que se refuerce la Educación Especial para atajar la “involución” de los alumnos que han dejado de recibir fisioterapia o logopedia durante la pandemia. Por otra parte, la diputada ha insistido en la necesidad de que los fondos procedentes del Estado se repartan “entre todos los centros sostenidos con fondos públicos, porque al final repercuten en los alumnos.

Síguenos en Twitter y Facebook