Fueron a hacer el examen para recuperar el carnet de conducir y terminaron detenidos: la surrealista historia que ha ocurrido en Zaragoza

La Guardia Civil de Zaragoza ha detenido a dos alumnos durante la prueba de recuperación de puntos del permiso de conducir. Las dos detenciones se han producido por separado y los hombres detenidos no tenían nada que ver entre ellos. A pesar de la coincidencia en la fecha y lugar de detención, los hechos delictivos por los que se les investiga son totalmente independientes.

Ambas detenciones se han producido en el marco de un control realizado por la Unidad de Investigación y Seguridad Vial (UNIS-GIAT) en colaboración con la DGT. Las detenciones se produjeron durante la supervisión de los exámenes y al término de los mismos, destacando la labor preventiva de las fuerzas de seguridad en materia de seguridad vial.

las causas de las detenciones

Uno de los detenidos, un hombre de 33 años, fue interceptado inmediatamente después de realizar el examen de recuperación de puntos del carnet de conducir. El individuo cometió un grave error: acudir a realizar este examen de recuperación de puntos, sin carnet pero conduciendo una motocicleta con las que se había desplazado desde su domicilio hasta el lugar donde se celebraba el examen.

La surrealista situación no dejó indiferente a la Unidad de Investigación y Seguridad Vial. Los agentes comprobaron que conducía durante un periodo de pérdida de vigencia de su permiso de conducir. El detenido había perdido todos los puntos asignados. Por ello, fue imputado como presunto autor de un delito contra la seguridad vial.

El segundo detenido está siendo investigando por razones totalmente distintas. En este caso, el hombre contaba con una orden en vigor de detención y presentación dictada por un Juzgado de Huesca desde mayo de 2024. El arresto se produjo tras la verificación de esta orden en el momento en que el alumno realizaba la prueba de recuperación de puntos en Zaragoza en una operación en la que actuaron de forma coordinada la Guardia Civil con los órganos judiciales.

Desde la Guardia Civil aseguran que estas actuaciones "destacan la vigilancia activa durante los cursos de recuperación de puntos y la importancia de garantizar que los aspirantes cumplan con la normativa de seguridad vial". La Guardia Civil mantiene este tipo de controles para "prevenir riesgos y garantizar la legalidad en la conducción de vehículos, protegiendo así la seguridad de todos los ciudadanos".