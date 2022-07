Estupor en Andorra tras el anuncio de una posible reapertura de As Pontes

En Andorra y las Cuencias Mineras no dan crédito. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha planteado que la central térmica de As Pontes, en Galicia, podría posponer su cierre si eso ayuda a garantizar el suministro. El anuncio llega apenas dos meses después de que la central térmica de Andorra fuera demolida, a pesar de que no hay alternativas claras.

Tras la imagen del derrumbe de las icónicas torres aún en la retina, quedan todavía demasiadas incógnitas. Los agentes sociales ya advirtieron entonces de que la central turolense podría haber alargado su vida útil, precisamente en aras a esa garantía de suministro. Critican que se desmantelara en tiempo record pero, sobre todo, que no se hayan garantizando otras vías de empleo.

El alcalde de Andorra, Antonio Amador, en una entrevista en COPE Aragón, ha analizado el anuncio de la ministra Ribera, y aunque cree que ya no merece la pena lamentarse por la central, sí exige celeridad para se firme el convenio de transición justa y "trasnformar el polvo de la central en una alternativa real".

En este sentido, recuerda que la situación de As Pontes no puede compararse con la de Andorra, ya que en el caso de la instalación turolense Endesa dejó claro que no iba a hacer las inversiones necesarias para cumplir con la normativa de emisiones. "Nos siente mejor o peor, esa es la realidad", señala Amador. Y aunque admite que la decisión del cierre de la centra pudo ser "precipitada", ahora al territorio lo que le preocupa es "tener atada ya una alternativa real que empiece a materializarse".

El resto, dice, es solo una "distracción" de ese objetivo. Insiste en que las Cuencas Mineras son "atractivas", como demuestra la llegada de empresas como Oxaquim. Algo que hay que "potencias, eliminando trabas y agilizando trámites".

