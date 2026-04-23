Esto es lo que los españoles piensan de los aragoneses: "¿Tendrías un amigo, un novio o un jefe de Aragón?"

La percepción que los españoles tienen de los aragoneses es mucho más positiva de lo que ellos mismos creen. Esta es la principal conclusión de un estudio reciente presentado por Ambar que busca desmontar clichés y analizar la verdadera imagen de los habitantes de Aragón. Según ha explicado Enrique Torguet, director de comunicación de Ambar, en declaraciones a COPE Zaragoza, "nos ven mejor de lo que nosotros pensamos", un descubrimiento que transforma los viejos estereotipos en rasgos de carácter valorados positivamente.

El estudio también ha analizado cómo se percibe a los aragoneses en las relaciones personales y profesionales. Los resultados son mayoritariamente positivos, destacando como buenos compañeros de trabajo 50% y jefes 86,9%.

Los españoles nos ven mejor de lo que nosotros pensamos, según esta encuesta" Enrique Torguet Director de Comunicación de AMBAR

AMBAR Slogan de la campaña de AMBAR de este Día de San Jorge.

De 'cabezones' a perseverantes

El informe revela que los tópicos tradicionalmente considerados negativos son reinterpretados como virtudes. El rasgo más característico, ser cabezones, se asocia directamente con la constancia y la perseverancia. Torguet ha señalado que "no se interpreta en la parte negativa que tenemos hasta ahora". Lo mismo ocurre con el acento, que un 64,6% de los encuestados identifica con "hablar claro, con sinceridad".

Incluso la fama de ser gente de pueblo se percibe de forma favorable. Un 63,4% de los españoles lo relaciona con ser "una sociedad con valores y raíces". La encuesta también concluye que los aragoneses tienen "más fondo del que parece", desmontando la idea de un carácter cerrado. Sin embargo, el estudio arroja un dato revelador: el 84% de los españoles admite que "conoce poco o nada Aragón", lo que supone una gran oportunidad de crecimiento.

AMBAR Artículos con el slogan de la nueva campaña de AMBAR.

El aragonés como amigo, jefe y pareja

Como amigos, un 56% afirma que "sin lugar a dudas mucho o bastante les encantaría tener un amigo" aragonés, ya que despiertan poco recelo. En el ámbito de la pareja, un tercio los ve con buenos ojos, aunque el resto muestra "dudas, quizás sea por la terquedad".

Lo que durante muchos años se ha señalado como un defecto es en realidad carácter" Enrique Torguet Director de Comunicación de AMBAR

Estos datos han impulsado la nueva campaña de Ambar, Sí soy, sí somos, que reivindica la identidad aragonesa sin complejos. Torguet ha afirmado que "lo que durante muchos años se ha señalado como un defecto es en realidad carácter, y que la imagen de los aragoneses no es el problema, el reto es hacerla más visible". La campaña busca reforzar el orgullo de origen en un momento en que "muchos están buscando quiénes son, pues Aragón ya vemos que nunca lo ha perdido".

AMBAR Botellines con el slogan de la nueva campaña de AMBAR.

Innovación cervecera desde Aragón

Paralelamente, Torguet ha destacado la capacidad de innovación de la compañía con el lanzamiento de la primera cerveza probiótica del mundo. Este producto, que contiene 1.000 millones de probióticos por tercio, abre un nuevo camino en la categoría, similar a como lo hizo Ambar hace 50 años con la cerveza sin alcohol. El director de comunicación ha subrayado que, ante todo, "esto sabe a cerveza, que es fundamental".