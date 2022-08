ARAGA: "Estamos viviendo unas políticas medioambientales muy de Disney"

Los agricultores aragoneses lo tienen claro: los incendios de este verano son consecuencia de las políticas medioambientales actuales. Denuncian que las administraciones no dejan trabajar al sector primario manteniendo el entorno natural porque, dicen, ya no puede limpiar el terreno saliendo a pastar con sus ganados.

En el incendio del Moncayo se han perdido desde olivos centenarios hasta carrascas truferas que tardarán 12 años en volver a ser rentables. “Los agricultores de la zona lloran por las pérdidas. El fuego se ha llevado todo por delante y el desastre es mayúsculo. Además de esto, hay que tener en cuenta el desastre paisajístico que supone porque el Moncayo y el entorno del Monasterio de Veruela son parte de la historia de Aragón. Es algo que ha llegado al alma y tardará mucho en recuperarse pero no puede quedar en el olvido", nos cuenta en COPE Jorge Valero, presidente de la Asociación Regional de Agricultores y Ganaderos de Aragón, ARAGA.

Muchos agricultores pueden plantearse dejar su actividad porque ahora necesitan años para que sus terrenos puedan ser rentables: “Hay riesgo de que ocurra no solo en esta zona, sino también en Ateca. Son agricultores de cierta edad que ven que no les merece la pena seguir luchando. Tanta zancadilla hace que la gente desespere y si tiene otra salida, lo acaba dejando. Nos preocupan que cada vez haya más parcelas abandonadas y eso acabe siendo foco de mayores incendios".

Y los ganaderos no están mucho mejor: "Los ganaderos van a tener el grave problema de reponer las bajas, pero no solo eso. Esas ovejas que ya no están no producirán corderos, habrá abortos, sufrirán estrés... Habrá problemas con los animales aunque hayan sobrevivido. Además, hay ganaderías de porcino que tienen problemas de suministro de agua".

UN CAMBIO EN LAS POLÍTICAS MEDIOAMBIENTALES

Los agricultores y ganaderos valoran negativamente las políticas medioambientales actuales y creen que las decisiones que se toman desde las administraciones son causa directa de la propagación de los incendios forestales: "Estamos viviendo unas políticas medioambientales muy de Disney, pero los políticos no se dan cuenta de que si la naturaleza está como está es porque la hemos domado los que estamos en el territorio".

"El monte se mantiene limpiando y sacando a pastar a los animales"

Se reclama además un impulso de la ganadería extensiva que contribuiría a la limpieza del entorno. "Las políticas actuales hacen que la ganadería extensiva vaya a menos. El monte se mantiene bien limpiando, aprovechando la madera, sacando leña, sacando zarzas, con lo que comen los animales, con lo que pisan... todo eso evita incendios en verano. Lo que hay que hacer es potenciar que vuelva a ser rentable la ganadería extensiva que sale a pastorear o bien, pagar a los ganaderos para que salgan a terrenos que ahora no son adecuados y están llenos de zarzas para que el paso de sus ganador por allí suponga una forma de limpieza y mantenimiento del medio natural", afirma Valero en COPE.

La problemática, afirman desde ARAGA, es similar a lo que sucede con las riadas: "Los incendios se evitan limpiando en invierno y las riadas se evitan limpiando el rio en verano. No estamos viendo ninguna máquina limpiando el Ebro. Ahora llegará el otoño y hablaremos de las riadas que se han llevado por delante Pradilla o Boquiñeni. Ahora lloramos por los incendios y en unos meses lo haremos por las inundaciones. Igual que ahora vemos ovejas quemadas, después las veremos ahogadas".

