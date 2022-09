El Estado estudia sin fecha las bonificaciones del 20% a las empresas de Teruel

El Gobierno central estudia la rebaja del 20% de los costes laborales a las empresas de Teruel. Así lo ha dicho este viernes en Zaragoza el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, tras reunirse con el presidente aragonés, Javier Lambán, en la sede del Ejecutivo regional. De momento, no hay ningún compromiso en cuanto a plazos.

Empresas, colectivos e instituciones llevan meses reclamando que se ponga en marcha esta medida, que fue avalada por la Comisión Europea hace ya año y medio. Pero el Gobierno de Pedro Sánchez lo sigue estudiando. "Yo no pondría tanto el foco en una medida concreta, que estamos barajando y estudiando, lo pondría en otro tipo de medidas directas que estamos poniendo en marcha para beneficiar a Teruel y a otras zonas de la España despoblada", ha asegurado.

El presidente, Javier Lambán, considera una "una buena noticia" que el Gobierno de España siga estudiando estas ayudas pero califica de "inquietante" que no hayan terminado de hacerlo. "Me consta que no es pura retórica y confío en que acabe con un final feliz para Aragón", afirma.

Bolaños admite que Lambán es un "presidente reivindicativo" y le recuerda que Aragón ha mejorado su dotación un 31% desde que gobierna Pedro Sánchez respecto al anterior Gobierno de Mariano Rajoy. Y asegura que en los presupuestos generales del Estado del próximo año 2023, que se están ultimando, serán "buenos para Aragón".

Lambán ya ha trasladado sus prioridades. A Bolaños "que no es un ministro inversor sino político" le ha pedido que le diga al resto de ministros que "a Aragón no se puede tratar de manera rutinaria". "No es que me queje, pero se nos puede tratar mejor todavía", asegura. Y aunque confía en que las cifras de inversión que lleguen sean buenas, admite que "por definición", nunca estará satisfecho.

Sobre la mesa también está la posible instalación en Teruel de la Agencia Espacial Española. El ministro admite que hay muchas ciudades interesadas en instalar esta agencia, la de Salud o la de Inteligencia Artificial. Y anuncia que el próximo martes el Consejo de Ministros aprobarán los criterios para ello. "Valoraremos todas las opciones que se planteen y decidiremos cuál es la mejor ciudad para que sea sede de todas estas agencias", afirma.

Lambán insiste en que Aragón va a pelear por ello porque "se ha trabajado bien" y todo estará "en perfecto estado de revista para presentarlo, cuando se requiera". Para Lambán, "es justo" que se instalen agencias estatales en Aragón, donde el Gobierno de España está invirtiendo dinero, pero "se tiene que invertir más".

