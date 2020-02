El Estado adeuda a Zaragoza 6 millones de euros

El próximo lunes el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, reclamará los 6 millones de IVA que el Estado le adeuda a la capital aragonesa. Será en la reunión de la Comisión Nacional de Administraciones Locales a la que Azcón además, acudirá como representante del Partido Popular. Así, reclamará lo que el gobierno central le debe a todos los Ayuntamientos de España: un total de 700 millones de euros. En el caso de Zaragoza, el importe asciende a 6 millones.

Azcón no entiende cómo Pedro Sánchez puede seguir ofreciendo inversiones a Cataluña mientras no salda su deuda con el resto de comunidades y ciudades españolas. "Lo que está pidiendo el Ayuntamiento de Zaragoza es que se nos pague lo que se nos debe. ¿Quién se iba a imaginar que Pedro Sánchez fuera a ofrecer miles y miles de millones de euros a Cataluña, cuando están siendo desleales con España, y que en cambio a Zaragoza no le paguen lo que justamente le deben para financiar nuestros servicios públicos?", se preguntaba el alcalde de la capital aragonesa.

Jorge Azcón espera llegar a un acuerdo el próximo lunes en esa Comisión Nacional de Administraciones Locales para evitar tener que reclamar este dinero en los Tribunales. En cuanto a la deuda del Gobierno de Aragón con el Ayuntamiento de Zaragoza, el alcalde espera tratar este asunto en una próxima comisión bilateral que confía en que se celebre próximamente.

Al ejecutivo central se le acumulan así las deudas y las reclamaciones. A las cantidades que deben a los Ayuntamientos se suman también las que se adeudan a las comunidades autónomas y que, en este caso, se tratan en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Síguenos en Twitter: @CopeZaragoza