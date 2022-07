Esperas de una semana en primaria y usuarios indignados: "Me parece una vergüenza"

Laura tiene 5 años. Al salir de las colonias de verano comenzó a vomitar en el coche de vuelta a casa. Había tenido diarreas y algo de fiebre. Su padre trató de pedir cita para su pediatra en el centro de Salud. Pero no había cita disponible hasta una semana después. "Me dijeron que estaba de vacaciones y que no habían cubierto su puesto, que si era urgente me fuera al Hospital Infantil", relata Pedro.

Su caso no es un hecho aislado. Las esperas de más de 7 días para medicina de familia se han convertido en la tónica habitual en muchos consultorios, donde los profesionales no dan abasto para hacer frente a todo el trabajo. En muchos centros, un solo pediatra está asumiendo el trabajo de varios compañeros ante la falta de personal, a lo que hay que sumar, entre otras carencias, la escasez de matronas.

Desde el Colegio de Médicos califican la situación como "extrema". Su secretaria, Belén Lomba, es también médica de atención primaria en Utebo. "Ayer faltaron 4 personas, hoy han faltado 3, los que estamos tenemos que atender los pacientes de los demás y hay unas agendas kilométricas", relata esta profesional.

Lamenta que la pandemia haya "terminado de saturar la atención primaria" y la "falta tremenda de profesionales" que podrían permitir que esta situación se revierta. Lomba explica que las jubilaciones y las "necesarias vacaciones" no se cubren porque "las bosas de empleo están vacías". El COVID también está haciendo mella, "profesionales que no enfermaron en las olas anteriores, lo están haciendo ahora".

Lomba asegura que no pueden más y que están "desbordados". Las consecuencias las sufren personas como Chyntia. Ha dado a luz hace 5 días pero en su centro de Salud, en Santa Isabel, no hay matrona ahora mismo. Una desagradable sorpresa con la que se ha encontrado cuando ha tratado de pedir cita para la necesaria revisión que debe pasar una semana después del parto. "Me dicen que se ha ido de vacaciones y que no hay suplente", explica. En pleno puerperio, tiene que acudir a otro centro de salud, pero no sabe cuál. "No me dan el teléfono de ninguno, me dan el del Salud Informa y me tengo que buscar yo la vida, me parece una vergüenza", se queja.

La saturación que sufren los profesionales repercute en la atención que pueden prestar. Asun es madre de una bebé de año y medio que acaba de salir del Hospital después de tres días ingresada con oxígeno por un problema respiratorio. Cuando acudió al centro de salud, la pediatra que le atendió la auscultó "a toda velocidad" y le dijo que no necesitaba más revisiones. Al final, acabó acudiendo a su seguro privado, donde le han hecho un seguimiento. "Es una pena, pero tengo claro que voy a poner una reclamación, me da igual que vayas con prisas y tengas 200.000 niños, son bebés y hay que atenderlos en condiciones", afirma.

Los profesionales entienden las quejas pero insisten en que no dan para más. "La sensación que tienen los pacientes es de que no los atiendes, pero es que estamos desbordados", asegura Lomba, quien alerta de que "si no funciona la atención primaria, no funciona el sistema sanitario" ya que permite atender dolencias antes de que pasen a un segundo nivel. "Si no pueden venir aquí, van a Urgencias y se desborda todo", reconoce.

Por todo ello, pide que se rebaje su trabajo burocrático, más medios y también conciencia ciudadana porque asegrua que hay situaciones que no necesitan una consulta médica y que restan recursos a los demás.

El Gobierno de Aragón, por su parte, asegura que no es una cuestión de dinero. El presidente Javier Lambán insiste en que "no hay restricciones presupuestarias, la restricción es la ausencia misma de profesionales". Una situación que "trae de cabeza a todos los presidentes autonómicos, es un problema estructural". Lambán señala que cualquier solución surtirá efecto "dentro de unos años" y considera lógico que todo pase por un aumento del alumnado en las facultades de Medicina.

