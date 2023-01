Esperas de 80 horas para una cama en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza

La saturación en las Urgencias de los hospitales no da tregua. La concatenación de puentes festivos y las demoras en atención primaria no han dejado más opción a muchos pacientes que acudir directamente a los hospitales, que han visto incrementar la demanda asistencial de forma considerable en los últimos días.

La situación es especialmente complicada en los Hospitales Miguel Servet y Royo Villanova, tal y como admite el propio Gobierno de Aragón. Según ha explicado a COPE el sindicato CSIF, a media mañana de este lunes, 9 de enero, había 66 pacientes pendientes de ingreso en el Servet, el que más tiempo llevaba esperando acumulaba ya 80 horas, "y no es una excepción", señala la presidenta de Sanidad del sindicato en Aragón Jessica Fessenden. En el Royo Villanova, había 26 personas pedientes de ingresar, una cifra "bastante elevada teniendo encuenta que es un hospital pequeño", señala.

Las patologías más frecuentes son respiratorias y han ingresado "muchos pacientes nuevos en Medicina Interna, por lo que no se les va a dar de alta en los próximos días". La saturación, dicen desde CSIF, "puede ir a peor". Y aunque el fin de semana les ha dado "algo de tregua", la situación es, a principios de esta semana, "peor que la anterior".

Fessenden cree que el origen del problema es la saturación de la atención primaria. "Todavía cuesta mucho tener una cita, hay patologías que se tendrían que haber atendido antes y acaban yendo a urgencias porque van a peor", lamenta. Recuerda que estos profesionales "también están colaspados" y achaca los problemas a la "falta de organización y de personal". Reabrir los puntos de atención continuada "podría ser una solución pero falta personal para atenderlos", advierte, por lo que pide que se incentive a los profesionales.

La situación es tal que el Defensor del Paciente ha denunciado a la Fiscalía el colapso en los hospitales aragoneses. Su presidenta nacional, Carmen Flores, pide que se investigue "porque los profesionales no pueden más y los pacientes no tienen por qué esperar entre 48 y 78 horas para ser atendidos". En declaraciones a COPE, señala que si alguien sufre consecuencias graves en su salud porque los profesionales de medicina o enfermería no lo pueden atender podría ser "un delito contra la salud pública, una dejación de funciones de la administración por no tomar las medidas necesarias en Atención Primaria y en Urgencias".

Flores pide "reforzar el sistema" y, de nuevo, dirige su mirada hacia los centros de salud porque "si hay demoras de 10 días, es obvio que te vas a Urgencias". "La atención primaria es desastrosa pero es que los profesionales no dan más de sí", asegura.

EL SALUD PREVÉ NORMALIDAD EN DOS DÍAS

El Gobierno de Aragón admite que se está produciendo un incremento en la presión asistencial del Royo Villanova y del MIguel Servet tras los puentes festivos, cuando también se reduce el número de altas diarias en los hospitales. En el resto de centros, según el jefe de área de Atención Primaria y Hospitales del SALUD, Javier Marzo, se trabaja con normalidad "pese a la presión".

Desde Sanidad insisten en que se está trabajando en agilizar las altas para absorber la demanda en las próximas horas. "Este lunes será difícil porque habrá pocas altas pero el martes o el miércoles la situación podría normalizarse", señala. Con el inicio de semana, han reabierto 20 camas cerradas del Hospital Provincial. En los últimos días se han abierto 10 camas en el Royo.

Y aunque Marzo admite que tanto el Royo como el Servet "siguen saturados", no se ha dejado de "atender bien" a los pacientes. "Están incómodos porque están en las salas y no es la situación ideal", admite.

Se trata, insiste, de un "pico de demanda habitual en invierno". Lo normal es que entre un 10 y un 12% de los pacientes acaben ingresados. Entre el 5 y el 8 de enero esa cifra se ha incrementado: entre un 11 y un 16% en el Servet; y entre el 14 y el 21% en el Royo.

Desde el PP, exigen "medidas urgentes". Denuncian que hace ya mes y medio que advirtieron de la saturación y el Gobierno, aseguran, no ha hecho nada. Su portavoz de Sanidad, Ana Marín, dice que es una cuestión de "gestión" pero también "de humanidad" y se pregunta "cómo no se cae la cara de vergüenza al presidente, Javier Lambán; y a la consejera de Sanidad, Sira Repollés". Exige que se reabran los puntos de atención continuadacerrados, que el Royo vuelva a contar con Urgencias Infantiles y que se refuerce el personal hospitalario.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Síguenos en Twitter y Facebook