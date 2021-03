¿Eres capaz de acertar este panel con sello aragonés?

Aragón también está muy presente en los programas de entretenimiento de nuestra parrilla televisiva. Una de las últimas apariciones ha sido la de uno de los monumentos de mayor belleza arquitectónica y de más historia de nuestra región. Era en el panel final de 'La Ruleta de la Suerte', sin embargo la concursante no fue capaz de descifrar el enigma... ¿Y tú? Pruébalo en el final del siguiente vídeo...

¿Lo has conseguido? Si es así, enhorabuena. Si no, no te preocupes. Se trata del Castillo de Peracense, situado en Teruel, y del que te hablamos a continuación para que tomes buena nota sobre lo que puedes encontrar en el mismo. Es Bien de Interés Cultural y, recientemente, se han realizado intervenciones en el exterior, entre las que destacan los trabajos realizados en el poblado de Los Casares.

Además, se han consolidado fábricas deterioradas y completado faltas en los muros de la habitación pentagonal del recinto intermedio y en el muro este del recinto inferior. En el recinto superior se han saneado las humedades que afectaban al salón gótico y la cocina, mediante la impermeabilización de sus cubiertas y se ha procedido a la extracción de sales de los sillares de dichas salas.

Y la llegada del buen tiempo. Otra buena excusa, con el levantamiento de los confinamientos perimetrales, para visitar este monumenro histórico aragonés con tanta solera y de tanta belleza. Puede ser tu próximo plan para el fin de semana... ¿Quién sabe?

