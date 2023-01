Un equipo aragonés del CSIC consigue crear un material 'vivo' capaz de imitar los latidos del corazón

Un grupo de investigadores aragoneses del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) ha conseguido crear un material 'vivo' que podría imitar los latidos del corazón. Se trata de una investigación científica pionera a nivel internacional, que combina diferentes tecnologías. El grupo lo lidera el aragonés Carlos Sánchez Somolinos, del Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón (INMA), instituto mixto del CSIC y la Universidad de Zaragoza.

Visualiza en tu cabeza lo que es una impresión 3D. Este avance va más allá, utilizando la electro escritura, una técnica que permite obtener fibras extremadamente finas, “de apenas unas micras, es decir, la milésima parte de un milímetro”, explica Carlos Sánchez Somolinos. Algo que se consigue “aplicando un campo eléctrico intenso entre la aguja y la superficie donde depositamos el material”.

La técnica de electoescritura en sí no es nueva, ya se viene utilizando desde hace 12 años. Pero lo que esta investigación ha hecho por primera vez es utilizar en este proceso materiales inteligentes, que responden mecánicamente a estímulos externos, como la temperatura o la luz. “Conseguimos estructuras muy pequeñas, con detalles geométricos muy pequeños, que se deforman de forma controlada, podemos programarla digitalmente para que se comporte como nosotros queremos”, explica.

¿PARA QUÉ SIRVE?

Los resultados de este estudios se han publicado en la revista científica Advanced Materials y supone un hallazgo pionero que podría servir como base para realizar cultivos celulares que emulen de forma más precisa a los tejidos vivos.

Sustituye en parte la investigación con animales en una tendencia que se consolida cada vez más para crear los modelos in vitro. Pero ese trabajo de laboratorio tiene limitaciones. Por ejemplo, “cuando un biólogo está investigando con células, las tiene en un plato de vidrio o de plástico donde las cultiva, pero esas nos son las condiciones de las células en un tejido real”, señala Sánchez. En el cuerpo no están sobre una superficie plana, están rodeados de tejidos por todas partes. Y no son duros, son blandos. Con esta técnica novedosa no solo se emula toda esta estructura sino que, además, podemos reproducir los movimientos, por ejemplo, del corazón, para que las células “sientan lo que sienten en un corazón real, dotando a los investigadores de una estructura para investigar en la que las células están como en casa”.

Y ahí está la gran diferencia. La electro escritura se había usado hasta ahora con materiales diferentes, con polímeros biocompatibles, es decir, compatibles con la vida, que emulan la estructura de los tejidos vivos pero que no cambian con el tiempo, como sí lo hacen los tejidos reales. Algo que nos puede servir para observar cómo evolucionan determinados tejidos o células cuando están enfermos o testar medicamentos.

RETOS EN ROBÓTICA

Hoy en día tenemos robots capaz de manejar de manera muy precisa materiales pesados. Todos tenemos en la cabeza esas grandes líneas de producción, una línea de montaje de coches, por ejemplo. Hablamos normalmente de materiales rígidos. ¿Pero qué pasa cuando tenemos que manejar algo más delicado como un huevo? "Lo más posible es que el huevo se rompa y el experimento no salga bien”, advierte este investigador.

Ahí está el reto, en conseguir robots que puedan manejar con precisión objetos o materiales muy pequeños y delicados. Es lo que conocemos como robótica blanda, “que trata de incorporar materiales blandos e inteligentes, como los que usamos en esta investigación, que puedan hacer funciones de prensión, tracción o rotación”.

Carlos Sánchez Somolinos coordina dos proyectos europeos de robótica del CSIC. STORM-BOTS se centra en el desarrollo de esta robótica blanda, que podría revolucionar los campos de la cirugía mínimamente invasiva, la manipulación de materiales, la piel electrónica y la interfaz persona-máquina.

Por otra parte, el proyecto PRIME investiga con chips por los que puedan circular fluidos controlados por estos materiales inteligentes depositados por impresión 4D. El objetivo, en este caso, es demostrar que se pueden hacer análisis químicos de fluidos de forma rápida, barata y portátil. Se podría aplicar en análisis clínicos, de aguas o en diagnósticos veterinarios.

