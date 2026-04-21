Sin entradas pero con la máxima ilusión: la afición del Real Zaragoza recibirá al equipo en el Alcoráz

El derbi aragonés de este domingo entre el Real Zaragoza y la SD Huesca se ha convertido en una final cargada de tensión, no solo por la dramática situación deportiva de ambos equipos, sino por la controvertida decisión del club oscense de no vender entradas a la afición visitante. Una medida que el vicepresidente de la Federación de Peñas del Real Zaragoza, Alberto Sanz, califica como un desastre, especialmente en un momento tan delicado. “Para nosotros es un desastre que no tengamos entradas, porque donde tiene que estar su gente es junto al equipo y más en los momentos tan delicados que estamos viviendo”, ha lamentado.

Sanz considera que la directiva del Huesca se ha aprovechado de la ausencia de una zona visitante en La Romareda para justificar su decisión. En su opinión, la medida responde al temor de una movilización masiva de la afición blanquilla. “A la directiva del Huesca le ha venido de lujo para aprovechar, ya que ambos equipos se juegan tanto, y no mandar entradas que hubiéramos agotado. No las 200 que suelen dar, sino que hubiéramos agotado 4.000 que hubieran mandado”, asegura.

Un partido histórico

La trascendencia del encuentro es máxima. Alberto Sanz no duda en calificarlo como uno de los momentos más cruciales de la historia reciente del club, con el fantasma del descenso a Primera Federación acechando. “Estos son los partidos más importantes de la historia del Real Zaragoza”, afirma con rotundidad, recordando que el club no milita en una categoría tan baja desde antes de sus épocas doradas.

Son los partidos más importantes de la historia del Real Zaragoza” Alberto Sanz Vicepresidente de la Federación de Peñas

Movilización sin precedentes

Ante la imposibilidad de acceder al estadio, ha surgido una iniciativa para que los aficionados viajen igualmente a Huesca. La propuesta, impulsada por el colectivo Gol de Pie, consiste en recibir al autobús del equipo y animar desde los aledaños de El Alcoraz. Sanz apoya la idea, aunque con cautela por “temas de seguridad”, y la describe como “un acto de zaragocismo brutal”. Pide que cualquier manifestación se haga “desde el civismo, el respeto y la moderación”.

El objetivo es claro: demostrar a los jugadores que no están solos y que la afición responde con más fuerza en los peores momentos. “Que vean que el zaragocismo está siempre mucho más en las malas que en las buenas, que en las buenas es muy fácil estar”, subraya Sanz. La intención es hacerse oír desde fuera, un gesto para “luchar y que vean que no están solos”.

Duras críticas a la directiva

Más allá del derbi, el vicepresidente de las peñas cree que la unidad de la afición también debe servir para señalar a los responsables de la crisis deportiva. “El zaragocismo debería estar unido también en hacerle ver a los mandatarios que estamos hartos de según qué gestiones y de la forma de dirigir el club”, declara.

Sanz apunta directamente a la cúpula, criticando la figura de un “presidente ausente que está en Miami y que no vive el día a día”. También señala a un “director general superado por las circunstancias” y califica de “desastre” la gestión del anterior director deportivo. Aunque reconoce que la culpa está repartida entre jugadores y entrenadores, insiste en que hay que “mirar hacia arriba, hacia los que mandan”.

LFP Dani Gómez, agradece a Francho Serrano la asistencia que le permitió marcar el primer gol en la victoria frente al Racing

A pesar del pesimismo que rodeó al equipo tras el último empate en casa, que le dejó “verdaderamente hecho polvo”, Alberto Sanz se aferra al optimismo. Su corazón le dice que el equipo logrará la salvación y se atreve con un pronóstico para el derbi: “0-2”. Un resultado que firmaría todo el zaragocismo para dar un paso de gigante hacia la permanencia.