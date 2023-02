La energía eólica como medio de lucha contra la despoblación

¿Qué oportunidades abre la energía eólica a Aragón? ¿Puede servir para luchar contra la despoblación? ¿Impulsa el desarrollo de los pueblos? De todo ello hemos hablado en COPE con Carlos Martí, es el portavoz de la plataforma “Vientos de futuro” que impulsa la energía eólica como fuente de desarrollo para el territorio.

El plan nacional de energía contempla que en el año 2030, un 74% de la eléctricidad proceda de fuentes renovables y que en 2050 hayamos llegado a la neutralidad climática. Para lograrlo hay que apostar por las renovables e invertir más, pero también mejor. Aragón tiene una posición privilegiada para aprovechar el viento a la hora de generar energía y eso debe saber aprovecharse.

"Cada tiempo tiene sus circunstancias. Nos ha tocado vivir una transición energética global y además a una gran velocidad. La energía eólica ha llegado para solucionar problemas como la lucha contra el cambio climático o la independencia energética", afirma Martí.

"La energía eólica no viene a pegarse con nadie"

El 87% de la población considera que el cambio climático es un problema y el 84% apuesta por la energía eólica como medio para solucionarlo. Además, Aragón es la comunidad autonóma donde más personas cree que este tipo de energía es una opotunidad para luchar contra la despoblación y fomentar la mejora de los servicios públicos en los pueblos: "Creemos que puede convivir con el resto de actividades en el medio rural: con la agricultura, la ganadería, la gestión forestal, el turismo... No viene a pegarse con nadie sino todo lo contrario porque genera puestos de trabajo en los territorios rurales, combate la despoblación y los Ayuntamientos ven hasta triplicados sus presupuestos municipales lo que les ha permitido, en algunos casos, construir centros de mayores o hacer que la fibra óptica llegue al territorio. Eso anima a que más gente pueda vivir en esos pueblos y es un medio de lucha contra la despoblación".



España es actualmente el segundo país de Europa, solo por detrás de Alemania, en potencia eléctrica instalada a través de energias renovables. Y frente a quienes consideran que la instalación de parques eólicos dañan el medio natural, Martí destaca la alta protección que ofrece la normativa española: "Las normativas y la leyes de la UE, y lógicamente las que hay en España sobre medioambiente, son de las más estrictas del mundo. Hacer un parque eólico no es llegar y hacerlo dónde uno quiere. Los proyectos pasan unos procesos de impacto ambiental. Si no los pasan, no se hacen. Hay que pensar además que en España hay una gran parte del territorio que está protegida y ahí no se pueden hacer parques eólicos. Además, si el día de mañana un parque eólico en funcionamiento generase algún tipo de problema ambiental, se cerraría".

Síguenos también en Twitter y Facebook