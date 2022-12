Encuesta electoral en Aragón: ¿Quién ganaría las próximas elecciones?

Según la última encuesta realizada por el CIS, en fechas previas a que el actual alcalde de Zaragoza (Jorge Azcón del PP) anunciase su candidatura al Gobierno de Aragón, el PSOE volvería a ganar las elecciones autonómicas. La formación liderada por Lambán ganaría los próximos comicios al lograr entre 27 y 40 diputados en las Cortes que serían, como mínimo, tres más que los 24 con los que cuenta en esta legislatura. Esta es la principal conclusión de ese último barómetro del CIS para las comunidades que celebran sus elecciones a lo largo de 2023, realizado a través de encuestas que se produjeron entre finales de noviembre y principios de diciembre.

Así, y según esta encuesta, Lambán podría repetir gobierno con sus actuales socios. El CIS calcula entre 3 y 8 diputados para Podemos, pudiendo mantener o superar los mismos que tiene en esta legislatura; mientras que Chunta se quedaría con 1 o 2. Más dificultades tendría el PAR para entrar en el Parlamento (que se quedaría entre 0 y 2 escaños), afectados por la grave crisis que azota a la Ejecutiva de Aliaga tras la anulación del Congreso de octubre de 2021.

Por su parte, el PP también mejoraría sus resultados y lograría entre 16, los que tiene en la actualidad, y 22 diputados, aunque no le daría para superar al PSOE. En todo caso, el PP sí necesitaría de apoyos externos para hacerse con el Pignatelli. Podrían venir de Vox, entre 2 y 7 escaños, y Ciudadanos, aunque en los peores pronósticos la formación naranja podría incluso desaparecer del mapa político aragonés. Clave podría ser el papel de Aragón Existe que entraría en las Cortes con entre 2 y 5 representantes.

Llama la atención el error cometido por el CIS con Zaragoza en Común. La formación no ha anunciado que vaya a presentarse a las elecciones autonómicas, tan solo (y como viene realizando hasta ahora) a las municipales. A pesar de ello, ZEC ha quedado incluido en las encuestas al Gobierno de Aragón y según el CIS podría conseguir un escaño en las Cortes. Además, el CIS no ha preguntado por la intención de voto sobre IU, que actualmente cuenta con un diputado, sino que se ha encuestado sobre "Unidas Podemos", coalición que hasta el momento no se ha conformado como posible opción en Aragón.

LAMBÁN, ENTRE LOS MEJOR VALORADOS

Además, el CIS también sitúa a Lambán como uno de los presidentes mejor valorados, ya que el 56,2% de los encuestados califican su gestión como “buena”, una respuesta a la que solo se acerca la presidenta de Navarra, María Chivite, con el 51,7%. Del mismo modo, el 2,8% la define como “muy buena” y un 18,8% como “mala”.

