"Encantado de comerte", la App móvil aragonesa reconocida por la ONU

'Encantado de comerte´ es la aplicación móvil aragonesa que ha sido reconocida desde la Organización de Naciones Unidas, la ONU. Gracias a esta aplicación, los usuarios pueden reservar, con descuentos de hasta el 70%, la comida que cada día sobra en el pequeño comercio. Ambas partes salen ganando: las tiendas no tiran comida y el consumidor ahorra en su compra, pero también gana el planeta y el medioambiente.

"Nos dimos cuenta de que si un tercio de la comida que se produce, se desperdicía, debíamos actuar de alguna manera. Creamos una App muy sencilla y ágil para dar salida al excedente de producción del comercio local. No solo impactamos positivamente en el medioambiente disminuyendo el desperdicio alimentario, sino que también realizamos una labor social. Es por ello que la ONU nos ha reconocido como una de las 50 mejores PYMES del mundo para mejorar el sistema alimentario de las personas", nos cuenta en COPE Irene del Amo, una de las creadoras de esta aplicación.

Además de con el pequeño comercio, 'Encantado de comerte´ también trabaja con supermercados y ha creado los packs 'Compra lo Justo´ para evitar el desperdicio alimentario en los hogares. "Hemos lanzado estos packs que no son de excedente sino destinado a una persona para su consumo diario. Con ello intentamos que no haya desperdicio alimentario en los hogares porque el 60% del desperdicio viene de nuestras propias casas", afirma Irene.



Y es que según Jose Luis, uno de los comerciantes que colabora en esta aplicación, no siempre sabemos comprar la cantidad exacta de comida para no desperdiciarla después. Él lo ve cada día en su negocio: la carniceria Jose Luis del barrio zaragozano del Actur: "Lo vemos todos los días. Hay gente que nos dice: 'Somos tres, así que dame un kilo´. Yo veo que es una barbaridad, pero se lo llevan, llegan a casa y luego les sobra la mitad. Es comida que muchas veces termina en la basura. Esta aplicación ayuda al consumidor a aprovechar mejor los alimentos".

Esta App trabaja con ONGs como IMCA o Cruz Roja para hacer llegar estos lotes de alimentos a familias vulnerables. La aplicación móvil 'Encantado de comerte´ cuenta ya con más de 50.000 descargas.

