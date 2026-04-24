La empresa familiar se reivindica como el motor "persistente" que sostiene la economía de Aragón

La empresa familiar es el pilar esencial de la economía de Aragón. Así de contundentes se han mostrado el director general de la Asociación de Empresa Familiar de Aragón (AEFA), Jorge Esteban, y el presidente de su Fórum, Isaac Vicioso, en una entrevista en COPE Zaragoza. Con cifras que avalan su peso —representan el 90% del tejido empresarial y generan casi el 70% del PIB de la comunidad—, estas compañías demuestran una resiliencia a prueba de crisis, ancladas en el territorio y con una visión a largo plazo que las convierte en un factor de estabilidad clave.

Los grandes retos: relevo, talento y dimensión

A pesar de su fortaleza, las empresas familiares afrontan desafíos cruciales. Isaac Vicioso ha señalado que el mayor de ellos sigue siendo el relevo generacional, un proceso que califica como el "talón de Aquiles" del sector. A este se suman la atracción y retención de talento y la adaptación a la transformación digital y tecnológica.

Vicioso también ha destacado un reto diferencial en España: la dimensión. "Tenemos que crear empresas familiares de mayor tamaño, tenemos que ser capaces de que sean más grandes, más fuertes, de que estén más preparadas, y el tamaño esto lo aporta", ha afirmado.

Este crecimiento es fundamental para competir en un entorno global y hacer frente a las grandes inversiones que están llegando a Aragón.

Fortalezas para un futuro exigente

La visión a largo plazo es, según Vicioso, la principal fortaleza de estas empresas. Esta perspectiva fomenta un fuerte compromiso con el territorio y con las personas. "Cuando una familia está detrás de una empresa, todas las decisiones se toman de una manera muy sólida y muy consciente", ha explicado, pensando no solo en el mañana, sino "en la próxima década y los que vendrán después".

Por su parte, Jorge Esteban ha remarcado que la empresa familiar no solo forma parte de la economía, sino que "es la economía", dado su peso estadístico. Ha defendido que son un "bien a preservar" por su capacidad de arraigo, en contraste con multinacionales que llegan y se van. "La empresa familiar sigue estando aquí, sigue apostando por el territorio", ha sentenciado.

Esa capacidad de permanencia, que Vicioso define como "persistencia", se hace especialmente visible en los momentos difíciles. "Cuando vienen malas es cuando sacas esos valores aragoneses, cuando sacas ese pecho", ha comentado.

Esteban ha añadido que la adaptabilidad es otra de sus grandes virtudes, demostrando estar "súper a la altura" ante los nuevos proyectos tecnológicos y logísticos que aterrizan en la región.

La sucesión, un proceso que debe ser planificado

Ambos directivos han coincidido en que el relevo generacional no es un momento puntual, sino un proceso que debe estar "nada improvisado", en palabras de Esteban. La planificación es esencial, ya que "la mortandad de la empresa familiar viene dada, justamente, por la mala gestión de los conflictos familiares", ha advertido.

Aquí es donde el Fórum de AEFA juega un papel clave, conectando a las nuevas generaciones para formarlas y prepararlas. Vicioso lo describe como un espacio para que el relevo sea "lo más firme, consensuado y fuerte posible". Se trata de aprender de las experiencias de otros, ya que, como ha señalado Esteban, en la asociación se comparten los errores para que otros no los cometan, funcionando como una verdadera "escuela de negocios" basada en la realidad.