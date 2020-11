Emprender no es imposible si cuentas el respaldo necesario

Naomi decidió comenzar su aventura empresarios a principios del mes de marzo. Lo hizo por necesidad, por intentar ganarse la vida debido a la situación que atravesaba. Y todo se puso aún más cuesta arriba cuando, dos semanas después de comenzar su aventura empresarial, llegó el confinamiento debido al coronavirus.

Meses con sus puertas cerradas y que fueron -sin duda- un duro golpe a una aventura, la de 'Huellikas', que acaba de comenzar. Sin embargo, las Redes Sociales han jugado un papel decisivo para Naomi Lorente, que ha podido reimpulsar su idea. "Creo que nos ayuda mucho para hacernos ver. Si no nos ven, no entran en la tienda y no vendemos. Los que pasan por delante nos ven y nos descubren, sí. Pero también es cierto que se han dado casos de clientes que han entrado y nos han dicho que nos han visto en Zerca!".

Y es que 'Huellikas', su tienda, está dentro de esta gran plataforma aragonesa (con 'Z' de Zaragoza) y eso le ha proporcionado la visibilidad necesaria en la época que atravesamos. "Estaba buscando una manera de vender también online y lo de Zerca! nos pareció muy buena idea porque nos permitía enviar también a toda España", explica sobre su decisión de unirse a esta idea.

Reconoce también, Naomi, que ha recibido pedidos de otros puntos de España: "Por ejemplo, recibimos un pedido de una chica que nos escribió desde Madrid. También se puede pedir y recoger en la tienda. Para personas, sobre todo, que no tienen el tiempo de venir y ponerse a mirar".

A ellos, desde Zerca!, también les han ayudado mucho. "Nos han dado algún cursillo, nos han orientado sobre cómo poner las cosas y la verdad es que estamos muy contentos, eso ha estado muy bien", sentencia la propietaria de 'Huellikas'. Un ejemplo más, el de este establecimiento de la calle Monpeón Motos, 20 en Zaragoza, de que cada vez tiene más peso la presencias digital del comercio de proximididad.

