Emilia, el rostro de la esperanza, Medalla de las Cortes de Aragón 2021

Emilia Najera, primera persona que fue vacunada de coronavirus en Aragón, ha recogido la Medalla de las Cortes en este Día de Aragón. Una Medalla que se otorga al colectivo de las personas mayores por su lucha durante el último año de pandemia. Recogiendo este reconocimiento, Emilia ha querido recordar a aquellos que ya no están y también a los que sí están pero llevan meses sufriendo la soledad. "Todavia no sé que hacer si llorar o reir, me siento tan orgullosa de haber sido elegida para recoger este premio que no sé cómo expresarlo. Esta Medalla va dirigida a todas las personas de mi edad, les va a emocionar. Quiero recordar a todos aquellos que se han ido años antes de lo que debían", ha asegurado Emilia.

La especial vinculación entre abuelos y nietos no podía faltar en su discurso pero aquí, ha habido un fallo que Emilia no ha dudado en corregir. Ella tiene cinco nietos y en su discurso se habían olvidado de uno de ellos. "A mi me preguntaron cuántos nietos tenía. Dije que 5 y han puesto que 4. Se han olvidado de Ricardo, que es el más pequeño. Tiene 13 años, es el más cercano a mi y el que más mimos me da", ha dicho Emilia entre las sonrisas y aplausos de los asistentes a este acto del Día de Aragón.

Ha sido el toque simpático en este Día de San Jorge que se ha celebrado con aforo reducido en el Palacio de la Aljaferia y en el que también ha habido momentos de emoción. El presidente Javier Lambán también ha querido recordar a las 3.400 victimas del coronavirus en Aragón y en especial, ha tenido un recuerdo para todos los mayores aragoneses. "Hemos tenido que enfrentarnos al diabólico dilema de que para preservar su salud había que restringir el afecto y el calor de sus familias. Es una de las decisiones más duras que hemos debido de adoptar", afirmaba el presidente.

Lambán ha aprovechado su discurso en este Día de San Jorge para ensalzar el autogobiern: "Si hoy tenemos unos servicios públicos que se aproximan a lo que Aragón necesita, es gracias al autogobierno, al estatuto de autonomía y a los padres fundadores. Aragón además, no puede renunciar a formar parte de la cogobernanza de España. Las comunidades autónomas, en la actual situación, debemos acudir al rescate de España y del marasmo político en el que está sumido el país como consecuencia del desastre de Cataluña y del ruido ensordecedor y esteril que proviene de la política madirleña".

Lambán también se ha referido a los trabajadores esenciales. En su honor se ha descubierto una placa a la entrada del Palacio dela Aljaferia. Y también en este acto, se ha otorgado el Premio Aragón 2021 a la escritora Irene Vallejo, premio nacional de ensayo en 2020 por su última obra “El infinito en un junco”.

Irene Vallejo, premio Aragón 2021 / CORTES DE ARAGÓN



Además, los nietos del primer presidente de Aragón, Juan Bolea, fallecido el pasado mes de febrero, han izado la bandera aragonesa. Lambán ha reconocido la figura de Bolea como precurso de la "hoja de ruta" que sigue a día de hoy en aspectos como los regadios, el aragonesismo o el impulso de la automoción como motor económico de Aragón.

Durante esta semana se han celebrado otros actos con motivo del Día de Aragón también en Huesca y en Teruel para otorgar la Medalla al Mérito Cultural a la Hermandad de San Juan de la Peña y a la Fundación Bodas de Isabel.

