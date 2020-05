Embarazo y coronavirus: así lo viven las mujeres aragonesas

¿Quién podrá acompañarme en el parto? ¿Puedo recibir visitas? ¿Qué pasa con la lactancia? Son algunas de las grandes preguntas que se hacen las mujeres embarazadas durante este estado de alarma.

Sara, embarazada de 20 semanas

Sara está embarazada de 20 semanas. Acaba de hacerse una ecografía y todo marcha bien. Eso le da tranquilidad. Las ecografías por la seguridad social se han mantenido, pero no las visitas con su matrona ni otras ecografías complementarias en su seguro privado: “Está siendo complicado, sobre todo el tema mental. A veces piensas que todo saldrá bien, otras veces te pones más nerviosa. Tengo una niña de 2 años y me da miedo que, al relacionarse con otros niños, pueda contagiarme y eso derive en problemas para el bebé”.

Sara debería dar a luz en el mes de septiembre, momento en el que puede haber una segunda oleada de coronavirus: “Tengo miedo de cómo será todo y la duda de si podrá estar mi marido conmigo. Espero no estar contagiada para poder hacer el piel con piel con el bebé. Otra duda es si podrán conocerles mis familiares que viven fuera de Zaragoza”.

Elena, embarazada de 38 semanas

Mucho antes dará a luz Elena. Ella está embarazada de 38 semanas. Afronta la recta final de su embarazado con ejercicios en casa pero sin clases de preparación al parto que han quedado suspendidas. Un momento que vive con incertidumbre. “Hay días mejores y peores. Lo que más pesa es la incertidumbre de no saber en qué momento estaremos cuando me toque dar a luz. Tampoco lo puedes compartir con los más allegados. Mis padres no me han visto con tripa. Llevamos dos meses sin vernos”, nos cuenta en COPE.

Elena, embarazada de 38 semanas

Elena ha podido realizar sus controles médicos de forma habitual pero, por seguridad, ha tenido que acudir ella sola: “A las ecografías y visitas médicas de los últimos dos meses he ido sola, andando y con mascarillas. Solo puede haber una persona en los consultorios. Es una pena que los papás se pierdan ese proceso y las ecografías”.

Leticia, mamá de Adrián

Quien ya ha dado a luz y tiene a su bebé entre sus brazos es Leticia. Sus miedos se centraban sobre todo en poder estar contagiada y afectar a su bebé durante el parto. “No he contraído el COVID y la probabilidad de contagio al bebé era mínima, pero siempre tienes la duda. Cuando llegas al Hospital te preguntan si tienes fiebre o tos. Nunca sabes donde está el límite para que los médicos consideren que deben hacerte la pruebas, puedas dar positivo y tengan que aislarte del bebé”, nos cuenta Leticia en COPE.

Adrían ha llegado al mundo durante el estado de alarma

Afortunadamente todo salió bien: un parto normal y rápido. Su pareja pudo estar con ella, pero hubo unas compañeras que no podían faltar: las mascarillas: “El papá estuvo conmigo al final del proceso de dilatación y en el paritorio. Todos los médicos, matronas, enfermeras y nosotros llevábamos las mascarillas puestas”.

Eva, un nacimiento para estrenar el estado de alarma

Eva dio a luz nada más estrenarse el estado de alarma, el 17 de marzo. Ello hizo que viviera su parto con nervios ante el desconocimiento por esta nueva situación. Al llegar al Hospital les hicieron preguntas a modo de test para comprobar si ella y su pareja tenían algún factor de riesgo. “El parto fue un poco estresante. No tuvo nada que ver con mi primer parto en el que estuve mucho mas tranquila e ilusionada. No es que se te quite la ilusión, pero te puede un poco la tensión y el ambiente enrarecido. Íbamos al hospital incluso con miedo de que nos parase la Policía. Una vez en el Miguel Servet, la atención fue excelente con continuas medidas de higiene y lavado de manos”, asegura Eva.

Después del parto y una vez en casa, es cuando Eva más ha notado la diferencia: “Antes tenías que ir al pediatra y a visitar a la matrona, ahora es todo telefónico. Hacen una excepción solo con la primera visita de los 7 días, pero el resto de visitas no son presenciales”.

Matronas: una profesión que se reinventa

Con la anulación de las visitas a los centros de salud quienes han tenido que adaptar su trabajo han sido las matronas. Son una figura fundamental en el asesoramiento a embarazadas y mamás cuyo estrés, aseguran, ha crecido durante el confinamiento. Han tenido que adaptar su atención de forma telemática.

Teléfono, email, webcams e incluso, redes sociales, se han convertido en aliados fundamentales. “Tenemos compañeros que han abierto páginas de Facebook donde cuelgan vídeos de educación sanitaria y maternal, además de resolver dudas. Todas las matronas de atención primaria disponemos de un ordenador, email y un teléfono. En algunos sitios la linea telefónica es compartida con otros compañeros. Ahí hemos tenido dificultades para poder trabajar. Al final, nos hemos hecho con todos los medios disponibles para priorizar las consultas telefónicas”, nos cuenta en COPE, Maria Jose Ramon, presidenta de la Asociación Científica de matronas de Aragón.

Consejos de las matronas a las embarazadas durante el estado de alarma. FOTO: facebook.com/matronasaragon

Muchas matronas han creado sus propios tutoriales en Internet. En ellos responden a algunas de las principales inquietudes de las embarazadas y madres, por ejemplo, ¿qué pasa con la lactancia? “La lactancia materna se puede mantener, estableciendo todas las medidas preventivas del contacto cercano”, nos cuenta María José.

A las embarazadas se les recomiendan las precauciones habituales ante el COVID: lavarse las manos, extremar la higiene y si es posible, teletrabajar sin salir de casa.

Síguenos en Twitter y Facebook