Embarazadas con COVID: “Nadie se preocupa por el bebé, ¿cómo saben que está bien? Que me hagan una eco”

Dos de cada 10 mujeres que van a dar a luz ahora mismo dan positivo por COVID en el test que les hacen al ingresar en el hospital. Muchas son asintomáticas y no lo saben hasta ese momento. Otras, sin embargo, han vivido su contagio con auténtica angustia, con 39 y medio de fiebre y muy preocupadas por si su bebé realmente estaba bien.

Estefanía sale de cuentas este mismo sábado. En esta recta final de espera está más tranquila. Pero hace unos días vivió unos momentos duros. Empezó a sentirse mal, mucho calor, mucho frío… Y lo que pensaba que era una gripe se confirmó como un COVID.

“Me eché a las 9 porque me encontraba mal y a las 11 me tomó la temperatura mi marido y tenía 38 y medio. Me dijo que me fuera a urgencias porque, con la que está cayendo…”, explica. Sin embargo, no le hicieron ninguna prueba “porque hacía poco que tenía síntomas”.

Le dijeron que si continuaba así pasadas 48 horas, volviese al Hospital, y así lo hizo. “Fue decirme COVID y, como estoy embarazada, me vine abajo”, admite. Asegura que “nadie se fija ni se preocupa por el bebé, lo pasas mal por la incertidumbre, por la fiebre, no puedes tomar medicamentos… Yo no lo sentía, con lo que se mueve normalmente”, recuerda angustiada.

Algo parecido le pasó a Cynthia. Ella está de 18 semanas. Empezó a sentirse mal y la fiebre le empezó a subir. De 37 pasó a 37,5, a 38, a 39… “Pensé, ¡vaya catarrazo! Y no, era el COVID”, explica. La primera noche fue “horrible” porque no conseguía que la fiebre le bajara de 39,5. “Estando embarazada no sabía si podía tomar un gramo de paracetamol, medio… era una fiebre como muy nerviosa, de las que se te acelera el corazón”, relata.

Ninguna de ellas recibió un trato especial por su estado. A Estefanía su ginecólogo la tranquilizó “de palabra, de lejos”, aunque le está “agradecida”. Y Chyntia no entiende por qué no se hacen más pruebas. “Lo más fuerte de pillar el COVID es que nadie se preocupa por el bebé, ¿realmente saben que no le afecta? Una madre está muy preocupada y nadie le hace caso”, asegura. A ella le dijeron que estuviera tranquila, que se pinchara heparina y que controlarían al bebé en la siguiente revisión. “Pues no estoy tranquila, que me hagan una eco y ya está”, se queja.

LAS PROFESIONALES PIDEN TRANQUILIDAD

Quienes las tratan, intentan tranquilizarlas. Laura Martín es miembro de la Asociación de Matronas de Aragón. Trabaja en Urgencias del Hospital Miguel Servet y se encarga, entre otras tareas, de las pruebas PCR que se les hace a las embarazadas que ingresan para dar a luz. Desde su experiencia asegura que “gracias a la vacunación, los casos son leves y no estamos viendo afectaciones al feto ni al bebé recién nacido”. Por ello, “no se realizan más pruebas diagnósticas”, aunque entiende que ese “agobio” que sienten las madres se debe a que “la pandemia añade un extra de preocupación”.

En cualquier caso, hay que estar atentas a las señales de alarma, independientemente de si el COVID entra o no en la ecuación. “Si se perciben los movimientos fetales, no hay sangrado y se encuentran bien, no hay por qué preocuparse”, afirma, aunque “si es necesaria una ecografía o una prueba, por supuesto se hará”.

Esta matrona explica que al principio de la pandemia encontraron a muchas madres “reticentes” a vacunarse, que “preferían esperar al posparto”. La realidad actual ha cambiado y la mayoría sí están vacunadas. Gracias a ello, los casos están siendo leves. Por eso insiste en la importancia de completar las pautas. “Hemos visto algún caso puntual más grave pero la mayoría han sido en pacientes no vacunadas o con alguna patología previa”, asegura.

Estefanía y Cynthia lo tienen claro. Ambas llevan dos dosis y no han podido ponerse la tercera porque se contagiaron antes. Estefanía se puso la primera antes de estar embarazada. Para la segunda, hizo caso a su ginecólogo y esperó a la semana 23. “Y me alegro, porque después de las noches que he pasado sin dormir, pensé que menos mal que me he vacunado, porque me podría haber pasado igual pero por lo menos que no sea por mí y por no hacer caso a los médicos”, dice.

En el caso de Cynthia, se vacunó antes de conocer su embarazo. Y si tiene que volver a pincharse antes de dar a luz, lo hará: “Si me dicen mañana, pues mañana, con tal de pasarlo leve, le tengo mucho miedo al COVID, lo he pasado muy mal”.

A pesar de todas las precauciones, el 20% de las mujeres que llegan ahora mismo a dar a luz al Hospital Miguel Servet dan positivo por COVID. Muchas son asintomáticas y se enteran allí mismo, al hacerles la prueba. Y llegan las dudas. Laura Martín asegura que lo primero que hacen es preguntar por el estado de su bebé, “que no tiene repercusión”.

También se plantean cómo será su parto, que será igual “aunque será en la misma sala de dilatación y los profesionales llevarán equipos de protección”. La otra gran duda es si podrán estar acompañadas. Y la respuesta es que sí. Aunque si la persona que la madre había elegido da positivo, tendrá que elegir a otra. Pero en ningún caso tiene por qué parir sola. Y tampoco hay que separar a la madre del bebé que, “si se adapta bien, hará el piel con piel con su mamá”.

Y todo ello con una asistencia sanitaria que tratará de ser siempre la mejor, a pesar de que la situación está siendo muy complicada en los hospitales. “Estamos pasando una situación complicada, con muchas compañeras de baja por el COVID, doblando turnos y haciendo muchas horas extra”, asegura esta profesional.

Ahora, a Estefanía y a Cyhntia les toca esperar. A la primera, unos pocos días. A la otra, todavía 5 meses. Ambas confían en que el COVID haya sido su último sobresalto antes de ver las caritas de sus bebés.

