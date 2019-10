La Embajada de España en República Dominicana elogia la labor del Grupo San Valero

La Fundación Dominicana San Valero (FUNDOSVA) celebró sus 25 años de trayectoria con un encuentro en el que se reconoció el papel relevante que han tenido instituciones y personalidades dominicanas a lo largo de estos años. Con este evento, desarrollado en el Centro Cultural de España en Santo Domingo, se inicia la celebración del 25 aniversario que tendrá continuidad con otros actos que culminarán en octubre del 2020. Se conmemora de esta manera un cuarto de siglo de cooperación hispano-dominicana en Educación y Formación Técnico Profesional, con el auspicio de la Embajada de España, en el marco de las actividades de la VII Edición de las Semanas de España.

El acto contó con la presencia de Francisco Velázquez y Jorge Villarroya, representantes del Patronato del Grupo San Valero; del director general del Grupo, César Romero Tierno; de la directora del área de Internacional y Cooperación al Desarrollo, Nieves Zubález Marco y del director de la Fundación Dominicana San Valero, José René Frías.

En su intervención, el embajador de España en República Dominicana, Alejandro Abellán García de Diego, elogió el trabajo que ha realizado el Grupo San Valero, a través de FUNDOSVA, desde su creación y puso de relieve el apoyo que se brinda desde la embajada española. A este reconocimiento se han sumado de forma unánime la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), otras instituciones educativas y diferentes autoridades, que han hecho referencia a la singular trayectoria del grupo educativo.

Intervinieron también la Licda. Maura Corporán, gerente de Normas y Desarrollo Docente del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) y el Licdo. Luis de León, viceministro del Ministerio de Educación. Todos ellos ensalzaron la gran labor desarrollada por Fundosva en el ámbito de la educación técnico profesional y la gran labor social llevada a cabo durante estos 25 años. Expresaron así su reconocimiento al Grupo San Valero y a la cooperación internacional de España. La clausura corrió a cargo de la Licda. Alejandrina Germán, ministra del Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología (MESCYT). La Fundación Dominicana San Valero, perteneciente al Grupo San Valero de España, es una institución constituida en 1995 que desde su creación ha venido trabajando en el barrio de los Guaricanos de Villa Mella en Santo Domingo, ofreciendo Formación Continua, Formación Técnico Profesional, Educación Superior y Educación de Adultos, contando al día de hoy con más de 50.000 egresados.

En el transcurso del acto se entregaron los 25 reconocimientos, uno por año, a personas e instituciones que han tenido un papel relevante para FUNDOSVA a lo largo de estos años de actividad educativa en el país. Cada uno de ellos recibió una carpeta de agradecimiento y una acuarela, obra exclusiva del reconocido pintor José González Mas.

Los reconocidos en el acto fueron: la Dra. Dhamelisse Then Vanderhorst, directora del Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza; el Lic. Rafael Alburquerque ex vicepresidente de La República Dominicana; la Licda. Mery Valerio ex funcionaria del Ministerio de Educación; el sacerdote Domingo Legua, vicario de la Pastoral Social de La República Dominicana; el Lic. Luis de León viceministro de Educación; Alejandro Abellán García de Diego, embajador de España en República Dominicana; la Licda. Blanca Yáñez Minondo, Coordinadora de La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID); el Lic. Antonio Haché, presidente del Grupo Haché; la Licda. Alejandrina Germán, ministra del Ministerio de Educación Superior de Ciencia Y Tecnología (MESCYT); la Licda. Ligia Amada Melo, ex ministra del Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología (MESCYT); el Lic. Melanio Paredes, ex ministro del Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología (MESCYT); la Licda. Inelda García, directora de La Asociación Pro Desarrollo de Guaricanos (APRODEGUA); el Lic. Carlos Guzmán, diputado de la provincia Santo Domingo Norte; el Lic. René Polanco, Alcalde Ayuntamiento de la provincia Santo Domingo Norte; la Licda. Cristina Lizardo, senadora de la provincia de Santo Domingo; el Lic. José Armando Távarez, rector del Instituto Tecnológico de Las Américas; la Dra. Noldis Naut Suberví, subdirectora de Centros Hospitalarios del Servicio Nacional de Salud; el Lic. Juan Sánchez, director del Centro Cultural de España y el Lic. Frankiln Holguín, rector de la Universidad APEC.

Dentro de los actos de conmemoración de los 25 años de FUNDOSVA, el Archivo Fotográfico Jalón Ángel inauguró la exposición "Jalón Ángel (1898-1976) Fotógrafo, viajero e impulsor de la educación". Esta actividad tuvo lugar dentro de las Semanas de España organizadas por la Embajada de España en República Dominicana. La muestra está formada por una selección de negativos digitalizados del fotógrafo Jalón Ángel, gestionados y custodiados por el Archivo Jalón Ángel, ubicado en la Universidad San Jorge, entidad del Grupo San Valero.

La inauguración tuvo lugar en el Centro de la Imagen, a la cual asistió el embajador de España en República Dominicana, Alejandro Abelllán. El acto estuvo dirigido por el director del Centro de la Imagen, Carlos Acero Ruiz, que explicó la biografía del autor a los asistentes. La responsable de gestión y comunicación del archivo, Alicia Mellén Tomás, en representación de la directora, agradeció el poder presentar la exposición en dicho centro, así como la gestión y apoyo realizado desde Santo Domingo por las distintas entidades para exponer la obra. El embajador de España, destacó la exposición del fotógrafo Jalón Ángel dentro de las Semanas de España junto con la gran labor que realizó el autor en el mundo de la fotografía y en el de la educación. Entre los asistentes se encontraban diferentes personalidades del mundo de la cultura de Santo Domingo, representantes de la Fundación Dominicana San Valero (FUNDOSVA) y de la Embajada Española, así como de empresas de reconocido prestigio internacional como Ventura Serra, director de hoteles urbanos en Barceló Hotels & Resorts. Por último, el director general del Grupo San Valero, César Romero Tierno, reiteró el agradecimiento por poder participar en este evento y poder difundir el trabajo del fotógrafo.

Durante el acto se hizo entrega de un detalle institucional, una fotografía de la basílica de El Pilar, lugar emblemático para Jalón Ángel. Una representación del Grupo San Valero realizó la entrega al embajador de España, al director del Centro de la Imagen, a la presidenta de la Fundación Imagen 85, Mayra Johnson y al director del Centro Cultural de España, Juan Sánchez Gutiérrez. Posteriormente, se pudo disfrutar de un recorrido por las cuatro salas que conforman el espacio divididas en diferentes secciones: España, Postales de Zaragoza, Escuela San Valero y Retrato. El acto concluyó con un vino español. Entre los asistentes se encontraban diferentes personalidades del mundo de la cultura de Santo Domingo, así como representantes de la Fundación Dominicana San Valero (FUNDOSVA) y de la Embajada Española.

Con este evento también se dio inicio a las actividades de conmemoración de los 25 años de Fundosva en República Dominicana, de esta forma, la pasión de Jalón Ángel por la fotografía y la educación vuelven a unirse. A través de esta exposición se homenajea la figura del fotógrafo y su afán de promover la educación, siendo el fundador de la escuela San Valero, hoy en día Grupo San Valero, del cual forma parte FUNDOSVA. La exposición se puede visitar hasta el 8 de diciembre de 2019.

La Fundación Dominicana San Valero celebró su XX Ceremonia de Graduación de la Promoción 2019 de los Politécnicos San Valero y Aragón. Este evento cobra una mayor relevancia porque la institución educativa se encuentra celebrando los 25 años de cooperación hispano-dominicana en Educación y Formación Técnico Profesional.

Este concurrido acto, tuvo lugar en el Salón de Eventos de Sambil, con más de 300 nuevos bachilleres técnicos de las áreas de Contabilidad y Finanzas, Informática, Instalación y Mantenimiento Eléctrico, Refrigeración y Aire Acondicionado, Electrónica Digital y Micro-Computación, Artes Culinarias, Enfermería, Electrónica en Comunicación y Mecátronica.

La mesa de honor estuvo presidida por Jorge Villarroya, miembro del Patronato del Grupo San Valero, y por César Romero Tierno, director general del Grupo; además de José René Frías, director general de la Fundación Dominicana San Valero; Luisa Valette directora del Politécnico Aragón; Yudilandia de la Cruz, coordinadora cocente del Politécnico San Valero y Julio Vinicio Durán, regente del Politécnico San Valero. Estuvieron presentes en el evento invitados especiales y personal docente, administrativo y de apoyo de FUNDOSVA. José René Frías inauguró el acto con unas palabras alentando a los nuevos graduados, e hizo especial hincapié en la importancia de mantener los valores aportados y en el trabajo realizado por los maestros de los politécnicos durante el periodo de formación. A continuación, Jorge Villarroya pronunció el discurso central felicitando y motivando a los graduandos a que sigan superándose, hizo referencia a la buena labor que hace el Grupo San Valero en España y la Fundación Dominicana San Valero en este país.

Se destacó el trabajo de los estudiantes que obtuvieron los índices más altos a lo largo de sus estudios y recibieron una placa de reconocimiento de la máxima excelencia académica. Fueron, por parte del Politécnico San Valero, con un promedio de 97 puntos, María del Carmen Rodríguez González y por parte del Instituto Politécnico Aragón, con un promedio también de 97 puntos, Ambiorix Francisco Santana. Ambos recibieron también una beca de estudios de la Universidad APEC.

La Fundación Dominicana San Valero, es uno de los cinco centros del Grupo San Valero, que desde su creación el 5 de octubre de 1995, se ha dedicado a formar bachilleres técnicos en el barrio de Los Guaricanos, sin distinción de raza, religión y clase social y que se encuentra celebrando sus 25 años de trayectoria en este país con un saldo muy positivo de más 50.000 egresados.

Síguenos también en Twitter en @CopeZaragoza