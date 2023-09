Se eleva a 261 el número de afectados por el brote de gastroenteritis en Tarazona

Se eleva a 261 el número de personas afectadas por el brote de gastroenteritis del municipio de Tarazona.El brote procede de un protozoo poco comun dificil de detectar en el agua pero que esta presente en las heces de todos los afectados. Ante esta situación, Sanidad recomienda a los contagiados usar desinfectantes hidroalcoholicos de manos y a la población no infectada se recomienda no beber agua del grifo ni usarla para higiene bucal, también comer la fruta pelada y no consumir alimentos crudos. No hay riesgo en las peluquerias y a los bares se les pide usar el lavavajillas a máxima temperatura o bien, emplear vajilla de un solo uso

Habrá ampliación