Elem, cantautora zaragozana, deleita a sus vecinos con un concierto desde su ventana

Ya llevamos unos cuantos días en cuarentena. Para algunos hoy será el quinto. Para otros el tercero. Otros la llevarán a medias porque les toca acudir a su puesto de trabajo. Pero hay una realidad. ¿Qué hacer cuando estamos encerrados en casa? El ocio en Zaragoza escasea estos días por razones obvias. Pero eso ha hecho que muchos artistas de nuestra ciudad agudicen el ingenio.

Elem, que estuvo hace unos meses en nuestros estudios presentando su nuevo trabajo 'Lapso', ha decidido que el encierro no va a poder con ella y que no va a dejar espacio para el aburrimiento. De paso, si puede entretener a más gente, un doble objetivo conseguido. En su caso lo hizo con un concierto desde su ventana hacia las ventanas de en frente. Fue en el barrio de La Almozara y fue una recopilación de versiones y de temas propios que desató los aplausos de esos vecinos que, de forma improvisada, se encontraron con un plan que realizar desde sus balcones.

La propia artista decía lo siguiente en la red social Youtube después de haber colgado su 'mini' actuación: "Día 4 y estoy que me subo por las paredes. El cielo estaba gris en Zaragoza y he decidido compartir mi música con mis vecinos. No sabía cómo iban a reaccionar pero, una vez más, la música nos ha unido :) Os dejo un breve resumen. ÁNIMO Y FUERZA PARA TODOS".

SUPERACIÓN

La historia de Laura Cebrián, 'Elem', es una historia de superación y de cómo vencer a la crisis de ansiedad a través de la música. Nos lo contó el pasado mes de noviembre en 'Herrera en Cope', donde también nos avanzó alguna de las canciones de 'Lapso' tocando en directo con su Ukelele.

Vídeo Elem durante su entrevista en los estudios de Cope Zaragoza. | COPE.ES

Ahora Elem ha sido otra de las artistas que se suma a la campaña de música en directo que muchos artistas están llevando a cabo en nuestro ciudad, aportando su granito de arena para vencer al aburrimiento y demostrar, de paso, que la calidad musical de nuestra ciudad brilla con luz propia y que es cada vez más grande. No en vano, está dentro de las nominadas en la próxima edición de los Premios de la Música Aragonesa.