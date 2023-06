Elegidos los 2.700 zaragozanos que formarán parte de las mesas electorales

Esta mañana se ha celebrado en el salón de plenos del Ayuntamiento de Zaragoza, el sorteo para la composición de las 907 mesas electorales que habrá en la ciudad el próximo 23 de julio. Las 2.721 personas que han sido escogidas, recibirán ahora una notificación en su domicilio informándoles de su condición de presidente o vocal, ya sea titular, suplente o reserva. Esta vez, al coincidir la cita electoral con el periodo vacacional, la Junta Electoral Central ha autorizado a que se elija un número mayor de reservas. Por cada mesa se ha designado a un presidente titular y dos suplentes, 2 vocales titulares y 4 suplentes, y a 14 reservas en lugar de 7.

Una vez que las personas elegidas reciban en su domicilio la notificación, tendrán un plazo de 7 días para reclamar. Luego la Junta Electoral de Zona dispondrá de 5 días para responder a las excusas que hayan planteado.

ZARAGOZA 27 jun 2023 - 09:00

El 23 de julio están llamados a votar 501.684 zaragozanos. En esta ocasión el censo electoral es menor que en la última cita con las urnas del 28 de mayo. Hay 2.500 votantes menos ya que no pueden votar en este caso los extranjeros que no estén nacionalizados. Además, al igual que en el resto de procesos electorales, también son excluidos por ley, los mayores de 70 años y aquellas personas que no saben leer y escribir.

