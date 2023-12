Aragón reclama la obligatoriedad de la vacuna de la fiebre hemorrágica

Aragón reclama al Ministerio de Agricultura declarar obligatoria la vacuna de la enfermedad hemorrágica epizoótica. Esta enfermedad, más conocida como fiebre hemorrágica, llegó a afectar hace unos meses al 40% de las granjas de vacuno de Teruel y fallecieron 80 ciervos de los Montes Universales turolenses.

A nivel general, la fiebre hemorrágica llegó a contagiar al 10% de los animales de explotaciones ganaderas de Aragon con, por ejemplo, 22 granjas en Boltaña o 42 en Cantavieja en las que fallecieron más de 40 animales. Ahora esta enfermedad tiene menor incidencia por la llegada del invierno, pero se espera un repunte en primavera y por eso, desde Aragónb se pide que la vacuna sea obligatoria. Así, afirma el consejero de agricultura Ángel Samper, los laboratorios acelerarán su desarrollo.

"La única forma de que los laboratorios pongan en marcha la vacuna es que se declare la obligatoriedad. Si no se declara que sea obligatoria, los laboratorios (que miran por sus benéficios económicos) no se van a poner a desarrollar esta vacuna ni van a investigar. No la pondrán en marcha y nos encontraremos en primavera de nuevo con el problema de la fiebre hemorrágica y sin haber puesto en marcha ninguna solución", ha afirmado el consejero aragonés de agricultura.

Samper reclama que todos los asuntos de sanidad animal sean regulados y gestionados por el Ministerio para no crear desigualdades entre comunidades: "Desde Aragón ya van dos ocasiones en las que le pedimos al Ministerio que saque del debate público el tema de la sanidad animal. La decisión del ministro de que cada comunidad autónoma haga lo que crea conveniente, no es sacar este asunto del debate público sino que es una forma de enfrentar a unas comunidades con otras. Dependiendo de los recursos económicos de cada comunidad, se podrán extender una serie de ayudas u otras ante un aspecto que es propio del Ministerio".

Estos asuntos junto con otros como la flexibilización de la PAC, un plan especial para el ovino o la modernización de regadíos, han sido trasladados por las consejerias de agricultura de VOX de las diferentes comunidades, entre ellas Aragón, al ministro del área, Luis Planas.

Síguenos también en X y en Facebook