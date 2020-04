Eguaras confirma desde el confinamiento su continuidad en el Real Zaragoza: "Aquí soy feliz"

Íñigo Eguaras, uno de los capitanes del Real Zaragoza y uno de sus jugadores más significativos, ha ratificado hoy desde su confinamiento domiciliario, las palabras del director deportivo Lalo Arantegui, en las que hace unos días anunciaba las renovaciones de James Igbekeme y del propio Eguaras. El centrocampista navarro confirma su continuidad: "Siempre lo he dicho, aquí soy feliz y mi familia también, es un sitio que me encanta y estoy disfrutando; ahora queda en un segundo plano, pero como dijo Lalo la situación ha llegado a un buen camino y, aunque ahora no es lo más importante, ya llegará el momento".

"Desde que llegué he tenido la suerte de tener muchos minutos, incluso en momentos que quizás no me lo merecía, siempre me he sentido importante en el equipo y para los compañeros, soy una persona que hace vestuario y me siento muy contento de cómo me están yendo las cosas aquí", afirma Eguaras, indicando también que cuando pase la actual situación será el momento de que el club lo anuncie en un comunicado.

"Estábamos con el sueño de volver a Primera División y sigue presente", señala Iñigo Eguaras. El futbolista del Real Zaragoza es consciente de que ahora el fútbol "queda en segundo plano, pero al final es tu trabajo y lo tienes en la cabeza", y reconoce que "el parón ha sido un golpe, porque no sabemos lo que va a pasar, si se va a reanudar la competición o no, pero espero que todo acabe con un final feliz".

El centrocampista está llevando la situación de confinamiento "con incertidumbre por todo lo que estamos viviendo y sobre todo por no saber qué va a deparar el futuro". "Psicológicamente hay que ser fuertes, pero como todo ser humano, tenemos nuestros días de bajones, en los cuales solo piensas en la salud de tu gente -añade-. Esto se va haciendo largo, se va llevando bien pero con ganas de que acabe ya". Eguaras admite que "no pensábamos que iba a llegar tan rápido a España, la situación es crítica y están falleciendo muchas personas, es una pena", y muestra su "agradecimiento y apoyo a todas las personas que se exponen a esta pandemia".

En esta situación, el navarro comenta que "tienes muchas horas para pensar y te das cuenta de lo importante que es aprovechar cada momento y no dejar pasar las oportunidades, querer saber de tu familia y estar unido con tu gente". "La rutina del día a día se echa muchísimo de menos, pensarlo te da fuerza para salir adelante, y estando en casa encerrado le das más valor al contacto con las personas", agrega.

Acerca de sus rutinas en el día a día, Eguaras explica: "Los entrenamientos no son lo mismo, pero hay que mantener la preparación y seguir en forma porque eres profesional, cumpliendo las dietas y el descanso también". El jugador zaragocista resume su día a día: "Me levanto, desayuno con calma y leo las noticias, una vez termino me pongo con el trabajo diario; cuando acabo me da tiempo de leer, ver series, películas... y en la cocina estoy metiendo bastantes horas, con un libro de recetas que me compré".

