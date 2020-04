Educación prepara un plan de contingencia para la vuelta a las aulas, con una semana de convivencia

Educación prepara un plan de contingencia para la vuelta a las aulas. Tendrá medidas de carácter sanitario y se adaptarán la organización escolar y los curriculos, que girarán en torno a competencias. “Pondré todomi empeño en ello”, ha dicho el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Felipe Faci, durante una comparecencia telemática en las Cortes.

En los planes del departamento figuran también programas de refuerzo para el medio rural y atención específica para alumnos en desventaja. “El porcentaje de los que hemos dejado sin atender es muy pequeño pero nos preocupa”, señala. Además, se trabaja con un escenario en el que se puedan compaginar las clases presenciales y a distancia.

Faci, es partidario de que el alumnado pueda ir “una semana o 10 días” este mismo curso a los centros pero no para dar contenidos sino “para recuperar la convivencia y la parte emocional, que se puede ver afectada, el compañerismo y el contacto de las familias y los alumnos con el profesorado y los tutores”.

Tampoco se impartirían contenidos educativos durante el programa de apertura de centros en verano. “Vamos a reordenarlo porque el repaso o las clases de verano sería perjudicial para los alumnos” después de este periodo de confinamiento. De hecho, una de las claves del próximo curso será “un programa específico de gestión emocional”, que Faci ha calificado de “muy importante”.

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS Y ESCOLARIZACIÓN

Educación se plantea adelantar a junio las pruebas extraordinarias. “La prueba en septiembre no tiene justificación ni valor pedagógico ahora mismo, salvo en Bachillerato”. Faci insiste en que no habrá aprobado general, un término que, a su juicio “se está usando de manera interesada”. El consejero recuerda que las instrucciones que se darán a los centros apuestan por una “promoción preferente con planes de refuerzo para no perjudicar al alumno”.

El proceso de escolarización, que quedó en suspenso tras la declaración del estado de alarma, podría retomarse el 9 de mayo. “Vamos a intentar que sea a partir de esa fecha, porque acaba este periodo de confinamiento y prevemos que se van a flexibilizar medidas”, indica Faci, que aunque asegura que Educación va a volcar sus esfuerzos en la entrega telemática de documentación, apunta a la posibilidad de habilitar puntos presenciales. “Sí que tenemos previstos teléfonos para informar, asesorar y ayudar”, ha indicado. Además, podría haber voluntarios que colaboren en el traslado y entrega de documentos.

Educación prepara también el calendario de acceso a ciclos de grado medio y superior y enseñanzas regladas de música, idiomas y deporte. El consejero es partidario de ayudar al sector cultural. En los próximos días se reunirá, además, con las escuelas infantiles privadas, con las que asegura que tendrá “toda la sensibilidad” teniendo en cuenta su delicada situación.

Síguenos en Twitter y Facebook