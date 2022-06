Educación descarta medidas extraordinarias por el calor en las aulas

Los colegios aragoneses no son ajenos a la ola de calor que está dejando altísimas temperaturas en la comunidad. En algunos centros educativos se están soportando temperaturas que superan los 35 grados en el interior de las aulas, tal y como denunció CCOO esta semana. Pero el departamento de Educación no se plantea tomar ninguna medida extraordinaria.

El curso escolar termina el próximo 22 de junio, por lo que quedan tan dolo tres días lectivos, aunque el alumnado ha tenido que soportar esta situación durante varios días, tanto en colegios como en institutos. El consejero de Educación Felipe faci, señala que el horario reducido (jornada lectiva de 9 a 13h) que viene contemplado en el calendario escolar tanto en junio como en septiembre, ya tiene por objetivo evitar las horas centrales del día, en las que las temperaturas son más elevadas.

"Es una circunstancia excepcional y no porque haya ocurrido esto tenemos que revolucionar todo el sistema", ha asegurado Faci. En cualquier caso, si este "adelanto del verano" fuese algo sostenido en el tiempo "es algo que afecta a toda la sociedad, no solo a los centros educativos". "Igual hay que planetarse otro calendario escolar, estoy exagerando, evidentemente, porque el año pasado no se dieron estas temperaturas", ha señalado.

SUSPENSIÓN DE JUEGOS ESCOLARES

La Dirección General de Deporte del Gobierno de Aragón ha emitido una recomendación a las federaciones aragonesas para que pospongan las competiciones federadas y Juegos Escolares convocados este fin de semana ante las condiciones climáticas y las elevadas temperaturas previstas.

De este modo se quiere evitar situaciones graves de salud a los deportistas, personal técnico y público como golpes de calor u otras posibles patologías relacionadas con la ola de calor.

La medida, según informa el Gobierno de Aragón en un comunicado, debería aplicarse tanto a las competiciones que se desarrollen al aire libre como a las que esté previsto realizar en pabellones o recintos cerrados, donde especialmente se puedan concentrar altas temperaturas.

