Las pastelerías tradicionales de Zaragoza mantienen sus precios en Semana Santa

Con la Semana Santa regresan a las pastelerías los dulces más típicos de estos días: torrijas, buñuelos, crespillos... y por supuesto, las monas de pascua que han ido evolucionando de las más tradicionales a las actuales de chocolate con diversos personajes pero, en estos días de Semana Santa, nos hemos preguntado si el encarecimiento de las materias primas y los precios de la energía está afectando también a los dulces más conocidos de estas fechas.

Las pastelerías zaragozanas intentan asumir el elevado coste de las materias primas para que ello no repercuta en el cliente. Ha subido la luz y el gas, necesarios en los procesos de elaboración, pero también se han encarecido materias primas como el aceite o la harina. Para seguir manteniendo las ventas y que el cliente no note demasiado esa subida de precios, algunas pastelerías han optado por comprar con antelación los ingredientes que necesitaban. Es el caso de Pastelería Fantoba, en la calle Don Jaime.

"No hemos subido precios porque lo que hemos intentado es comprar con antelación para que los precios no se disparasen. Como ya sabía los ingredientes que iba a necesitar, adelanté el pago aunque después me lo distribuyan poco a poco. Por eso, no he tenido necesidad de subir los precios. Los precios en general han subido, sí; pero también es verdad que hay mucha gente que aprovecha para subir los precios y llenarse los bolsillos", afirma la gerente, Ivana Molina.

También son las propias pastelerías las que, en muchos casos, asumen ese encarecimiento de las materias primas como han hecho en Bombonera Oro, en el Coso de la capital aragonesa. "A nivel de pequeños fabricantes no podemos subir los precios tan rápido como suben las materias primas. Ha habido subidas de un día para otro del 45 o 50%. No podemos repercutir ese precio en el cliente. Debemos asumirlo nosotros, de lo contrario no podríamos estar en el mercado", asegura en COPE María Jesus Peña de Bombonera Oro.

Al ver que las pastelerías tradicionales están manteniendo precios estables, los clientes sí se animan a comprar. Se espera una buena campaña estos días. "Esta Semana Santa necesitábamos normalidad, salir a la calle y disfrutar del buen tiempo. Va a ser una buena campaña de ventas", nos cuentan en Pastelería Fantoba.

"Es una epoca muy bonita que mezcla tradición y novedades. Hay alegría por el consumo. Vendemos de todo porque todo está bueno: desde torrijas hasta cosas más modernas como las monas de chocolate con infinidad de figuras o los cofrades que representan a cada una de las cofradías de Zaragoza. Además, al ver que los precios no son tan caros como piensan los clientes se animan, compran y reservan", aseguran en la pastelería Bombonera Oro.

Monas de Pascua de la pastelería Bombonera Oro / ANNA ABAD

