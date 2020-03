¿Dudas ante la normativa por el COVID-19? ¡Las resolvemos!

La normativa ante el estado de alarma declarado en todo el país va cambiando y ajustándose a las necesidades que surgen día a día para dar respuesta al COVID-19. Ante ello, muchos ciudadanos tienen dudas de qué se puede hacer y qué no. Todo esto, recordamos, será aplicable como mínimo, hasta el próximo 12 de abril. Resolvemos algunas de las preguntas más frecuentes:

- ¿Puedo ir acompañado en el coche?

Esta es la gran pregunta que muchos se están haciendo durante el estado de alarma. En la mayoría de los casos, no. Existen, eso sí, algunas excepciones. Pueden viajar dos personas en el mismo coche si se trata de un vehículo de empresa en el que ambas van a trabajar o si estás trasladando a un menor o a una persona dependiente. Otra duda que surge es, ¿puedo llevar a un familiar al trabajo? En este caso debemos remitirnos a lo que la normativa considera como “casos excepcionales”. Por regla general no, pero se puede dar el caso de que la persona que va a trabajar no tenga carnet ni transporte público que le traslade. Solo en estos supuestos tan concretos llegaría a estar permitido. Si cumples alguno de estos supuestos y viajáis dos personas en el mismo vehículo, siempre se deberá hacer de la siguiente forma: ambos deberéis llevar mascarilla, una persona estará conduciendo y la otra se deberá situar en el asiento trasero de detrás del copiloto, es decir, en diagonal con el conductor. Las multas por incumplimiento van de 300 a 1.000 euros.

- ¿Puedo acompañar a un familiar al médico?

Solo si se trata de una persona mayor, dependiente o un menor de edad. Para el resto de casos la premisa es clara: no hay que ir acompañado a ningún sitio.

Durante el COVID-19 puedes ayudar a personas mayores, pero no olvides las medidas de protección. | GUARDIA CIVIL

- ¿Tengo que ir solo / sola a hacer la compra?

Sí. No pueden ir dos familiares juntos a hacer la compra. Aquí la gran excepción sería ir con un menor del que nadie más se pueda hacer cargo. En el caso de las personas mayores, está permitido que otra persona (familiar o no) les realice la compra y se la lleve a casa. Una vez en el supermercado se debe respetar el aforo máximo y las distancias de seguridad. Nada de pararse a hablar con otros compradores. Hay que respetar la distancia social y permanecer en el establecimiento el menor tiempo posible.

- ¿Puedo visitar a un familiar ingresado en el hospital?

Si es un paciente afectado por coronavirus, no. La excepción aquí se da en el caso de los menores y siempre con estrictas medidas de protección. Si tienes un familiar ingresado en el hospital por cualquier otra patología, sí puedes visitarlo. La diferencia es que durante el estado de alarma, las visitas se limitan a un familiar por paciente.

- ¿Mis citas médicas acordadas antes del coronavirus siguen en pie?

Todos los recursos sanitarios se han volcado con el COVID-19. Los centros de salud solo atienden casos excepcionales. De hecho, en la mayoría ya habrás visto un control en la entrada para decidir si procede que el paciente entre o no. Las citas con especialistas no urgentes y las operaciones no prioritarias han quedado suspendidas. Las más delicadas, pacientes ontológicos por ejemplo, se están adelantando para dejar todos los medios sanitarios disponibles para cuando llegue el pico del contagio del coronavirus. Por lo tanto, si no es realmente urgente no vayas al médico. Si lo necesitas, puedes recibir atención telefónica llamando a tu centro de salud, llamar al 061 ante una urgencia o entrar en la web saludinforma.com

Normativa sobre mascotas durante el estado de alarma. | GUARDIA CIVIL

- ¿Puedo salir a pasear a mi mascota?

Sí, pero los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad pueden vigilar que esto no se convierta en una excusa para salir a la calle. Si sales a pasear a tu perro debes realizar paseos cortos, buscando las horas de menor afluencia, no puedes llevar al animal suelto ni pararte a hablar con otras personas. También esta permitido alimentar a colonias felinas.

- Creo que puede tener coronavirus, ¿qué hago?

Debemos dejar que los recursos sanitarios sean utilizados por quien realmente los necesita. Si tienes un catarro, no eres paciente de riesgo ni tienes otras patologías, simplemente aíslate y quédate en casa. En estos casos leves, no se sabrá si has tenido coronavirus o no. En cambio, si sufres otras patologías, tu estado es grave o eres una persona mayor, sí se debe llamar al teléfono de atención al coronavirus. Es el 976 696 382. Ellos te indicarán como proceder: esperar asistencia en casa, realizarte un test rápido... Nunca llames al 061, que queda reservado para otros asuntos que no estén relacionados con el COVID-19.

