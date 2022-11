El drama de una familia aragonesa ante la enfermedad ultra rara de su hijo

¿Te imaginas tener un hijo de dos años, con una enfermedad muy rara, con todos los gastos que eso supone para una familia... y que la administración te niegue la posibilidad de acceder a una plaza gratuita de guardería para él? Bueno, pues es eso es lo que le ha pasado a una familia de Tamarite de Litera... Dídac tiene una enfermedad considerada ultra rara: heteroplasia ósea progresiva, más conocida como el “síndrome del hombre de piedra”, por la que sus tendones, músculos y otras zonas blandas de su organismo se convierten en hueso. En España padecen esta enfermedad solo tres personas: él y dos hermanas gallegas. En total hay 63 casos contabilizados en el mundo.

Se trata de una enfermedad cuyo tratamiento resulta muy costoso. Al no haber un centro en Aragón donde se atiendan las enfermedades raras, Dídac tiene que desplazarse dos o tres veces al mes al hospital San Juan de Dios de Barcelona. Entre desplazamiento, comida y párking del hospital, su familia se gasta 450 euros al mes más 300 de las sesiones de fisioterapia que recibe el pequeño que tiene reconocido un grado de dependencia 2. La única ayuda que reciben del Gobierno es de 40 euros cuando sólo el párking cuesta 35 euros. Ayudas muy escasas que además, según ha explicado en COPE, la madre de Dídac, Eva Maura, tardan en cobrarse entre 8 y 10 meses. Por si fuera poco, los padres de Dídac sufren una discapacidad y la pensión que reciben es muy pequeña.

A esta situación se suma lo costosa que es la guardería de Tamarite de Litera. El ayuntamiento de esta localidad no solo no les ofrece ninguna ayuda, sino que además -según Eva- no les conceden ninguna de las dos plazas libres que hay para casos extraordinarios. Un caso que contrasta con lo que ocurre en otras comunidades como Cataluña donde según ha explicado Eva, todas las guarderías son gratuitas.

