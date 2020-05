Dos sanitarias, agredidas a punta de pistola en Teruel

El Servicio Aragonés de Salud (Salud) ha puesto en conocimiento de la Fiscalía lo ocurrido el pasado 2 de mayo, cuando una enfermera y una médico fueron apuntadas con una pistola por un paciente al acudir a su domicilio a prestarle atención domiciliaria, en la localidad turolense de Burbáguena.

El sindicato CSIF ha dado a conocer lo ocurrido ese día, cuando la enfermera y la médico recibieron un aviso para ir a atender a un vecino de Burbáguena a su domicilio. La enfermera, Gemma Redolar, afiliada de CSIF, ha explicado que conocían a este hombre porque ya le habían atendido otras veces. Cuando llegaron, "estaba muy alterado, sacó una pistola y nos apuntó; oímos el clic como de un disparo, pero no había balas. Luego dijo que no era un arma de verdad", ha relatado.

Ambas se fueron de la vivienda "muy nerviosas" y llamaron a la Guardia Civil para denunciar los hechos. En estos momentos, ambas están de baja por problemas de ansiedad. "Me siento abandonada e impotente. No sé si la Guardia Civil ha tomado alguna medida. Echo de menos más apoyo por parte del Salud. Preguntamos si había algún protocolo por si teníamos que volver a atender a esta persona. Una jefa me dijo que esto ‘forma parte de nuestra práctica profesional habitual’. Me encanta mi profesión, llevo 26 trabajando como enfermera. Pero ahora siento mucho miedo de volver a trabajar, de volver a Báguena”, señala Redolar.

Tras conocer los hechos, CSIF pidió hace una semana información al Salud y aún no ha recibido ninguna respuesta. Quieren saber qué pasó y qué medidas se han tomado para proteger a los trabajadores.

