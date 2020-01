Dos neurólogas aragonesas, Cristina Íñiguez y Silvia Gil, miembros de la Sociedad Española de Neurología

Dos neurólogas aragonesas, Cristina Íñiguez y Silvia Gil, se acaban de convertir en nuevos miembros de la Junta Directiva de Sociedad Española de Neurología (SEN), constituida por más de 3.000 miembros, entre los que se incluyen la gran mayoría de los neurólogos españoles y otros profesionales sanitarios interesados en la neurología. Sus nombramientos se acaban de hacer efectivos una vez finalizado el periodo de votación -tras la celebración de la Asamblea General Extraordinaria en la Reunión Anual de la SEN- y la resolución del proceso electoral preceptivo.

La Dra. Cristina Íñiguez Martínez, Jefa de Servicio de Neurología del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza y responsable de su Unidad de Enfermedades Desmielinizantes, ha sido elegida Vicepresidenta y Vocal del Área Científica. Representará a la sociedad científica, presidiendo su Comité Científico y coordinando las actividades y el programa científico de la Reunión Anual de la SEN. También promocionará las actividades y proyectos de investigación, evaluará las ayudas y las becas, y se responsabilizará de los Avales Institucionales Científicos.

Íñiguez Es Doctora en Medicina por la Facultad de Medicina de Alcalá de Henares, con Premio Extraordinario de Doctorado. Ha dirigido varias tesis doctorales y ha organizado y participado en más de 30 cursos de doctorado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza, donde también es profesora asociada del Departamento de Medicina.

Es miembro del Grupo de Trabajo de SALUD-Aragón para el Tratamiento de las Enfermedades Desmielinizantes. Ha realizado diferentes cursos de gestión y de evaluación económica para profesionales Sanitarios del Sistema Nacional de Salud. Ha sido miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Aragonesa de Neurología durante dos legislaturas. Ha participado en varios proyectos de investigación en ciencias básicas financiados por organismos estatales y autonómicos y forma parte de un Grupo de Investigación Excelente del Instituto de Investigación de Aragón.

Además, ha participado en numerosos congresos nacionales e internacionales, con más de 200 comunicaciones. Ha publicado más de 100 artículos en revistas nacionales e internacionales indexadas, y más de 15 capítulos de libro. Es ponente habitual en congresos y reuniones científicas y ha organizado un sinnúmero de ellas. Ha servido en los comités editoriales de revistas especializadas en enfermedades desmielinizantes y es revisora externa de revistas de neurología y medicina interna.

Por su parte, la neuróloga Silvia Gil será la nueva Vocal del Área de Relaciones Sociales. Coordinará y dirigirá la política de relaciones con las asociaciones de familiares y pacientes, será la responsable del Aval Institucional Social de la SEN y coordinará los programas de formación sanitaria de la Sociedad y de todas aquellas actividades correspondientes a su Área, así como todas aquellas funciones que le sean delegadas a criterio de la Junta Directiva.

Natural de Huesca, actualmente la Dra. Silvia Gil forma parte del equipo de la Fundació ACE, Institut Catalá de Neurociències Aplicades, UIC, CIBERNED de Barcelona y está vinculada a la Universitat Internacional de Catalunya. También ha trabajado como neuróloga en la Unidad de Alzheimer y otros trastornos cognitivos del Hospital Clínic de Barcelona, en el Adelaide and Meath Hospital de Dublín y en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid.

Es Doctora en Neurociencias por la Universidad de Barcelona. Obtuvo la licencia médica USMLE de los Estados Unidos y realizó una estancia posdoctoral en el Mount Sinaí Medical Center de Florida. También es miembro del Grupo de Estudio de la Conducta y Demencias de la SEN y del Grupo de Estudio de Cognición y Conducta de la Sociedad Catalana de Neurología.

La Dra. Silvia Gil ha participado como investigadora en varios ensayos clínicos en la enfermedad de Alzheimer. Además, es una de las neurólogas coordinadoras del proyecto europeo PreDaDQoL (Ethical and legal framework for Predictive Diagnosis of Alzheimer's Disease Quality Of Life of individuals at risk and their close others) y participa en proyectos de investigación propios de la Fundació ACE (FACEHBI -Fundació ACE Healthy Brain Initiative- y GR@CE -Genome Research at Fundació ACE-) así como en el proyecto europeo MOPEAD (Models Of Patient Engagement in Alzheimer's Disease), entre otros. Ha publicado diversos artículos en revistas científicas y ha defendido numerosas comunicaciones en congresos nacionales e internacionales. Además, es miembro del proyecto ‘Dopamina Coop’, que realiza talleres preventivos del deterioro cognitivo mediante el teatro.

