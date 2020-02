Un documental rescata del olvido a Andrea Casamayor, primera mujer en publicar un texto científico en España

Un documental rescata del olvido a Andrea Casamayor, la primera mujer en publicar un texto científico en España. Esta zaragozana tenía solo 17 años y firmó con un seudónimo masculino. “La mujer que soñaba con números” se estrena coincidiendo con el 300 aniversario de su nacimiento y con las celebraciones del 11F, Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia.

El largometraje, escrito y dirigido por Mirella Abrisqueta, nos descubre a una mujer autodidacta y pone en valor la figura de "una de las muchas mujeres invisibilizadas por la historia". Para Abrisqueta, lo que hizo Casamayor fue "un prodigio" ya que, recuerda, "las mujeres en aquella época no recibían ningún tipo de formación".

Su obra, 'Tyrocinio Arithmetico' es un sencillo manual de matemáticas, pensado para comerciantes, que enseña las operaciones más básicas. No pudo firmarlo con su nombre porque, de haber sabido que su autora era una mujer, "a los que iba dirigido jamás lo hubieran leído". Abrisqueta explica que "prefirió sacrificar su autoría para que llegase a quien ella quería".

El documental mezcla textimonios científicos con una recreación de ficción de su vidaSINTREGUA PRODUCCCIONES

El único ejemplar se conserva en la Biblioteca Nacional de España, en Madrid. Abrisqueta asegura que "no eran conscientes" de la joya que guardaban. Prácticamente no se conserva nada de la memoria de Andra Casamayor. "En aquella época, el propio entorno familiar no valoraba a las mujeres en ese aspecto, si había escritos eran 'cosas de la abuela' y se tiraban a la basura", lamenta Abrisqueta.

'La mujer que soñaba con números' se preestrará el documental, este jueves día 13, en la propia Biblioteca Nacional de Madrid, a las 18,00h. El viernes 14 se proyectará en Zaragoza, en Ibercaja Patio de la Infanta, a las 18,45h. Está producido por la empresa aragonesa Sintregua Comunicación, que ha entremezclado testimonios científicos con una ficción que recrea la vida de la científica.

El largometraje, de una hora de duración, ha contado con el apoyo económico del Gobierno de Aragón, la Diputación Provincial de Zaragoza y el Ayuntamiento de la capital, con el apoyo de Aragón TV, que lo emitirá en su parrilla. El Ejecutivo regional se ha comprometido a usarlo como material didáctico.

