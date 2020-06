Discotecas en las que no se permite bailar y centros infantiles con apenas niños

Aragón entra en la Fase 3. Las novedades: se eliminan las franjas horarias, se amplían aforos en muchos establecimiento, pueden abrir discotecas y bares nocturnos, y se puede viajar entre las tres provincias. Se permiten, además, grupos de hasta 20 personas.

En los bares ya se puede consumir de pie en la barra siempre que se garantice la distancia de dos metros. En la terrazas se limita al 75% las mesas permitidas. Y pueden abrir pubs, bares musicales y discotecas con un 30% de aforo. Eso sí, no se permite bailar y las pistas se aprovecharán para poner mesas, según ha explicado a COPE, Miguel Ángel Salinas, gerente de Canterbury y vicepresidente de la asociación de discotecas.

Al Gobierno de Aragón le han enviado un documento en el que proponen nuevas medidas: compra de mascarillas en los locales, tomar la temperatura a los clientes, alfombras desinfectantes, control de aforos en los baños... Y, sobretodo, solicitan aumentar hasta el 50% el aforo “porque con un 30 no llegamos a cubrir los gastos” y “al final va a ser un lastre que no vamos a poder soportar”, ha indicado Salinas. En Zaragoza hay 400 locales de este tipo, que dan empleo directo a 5.000 personas. Entre un 10 y un 15% no reabrirán con estas condiciones.

En esta tercera fase abren también los cines. Es el caso de CINESA en Puerto Venecia. No pueden superar el 50% de los aforos. Lo mismo para museos y salas de exposiciones. En Zaragoza esta semana abrirán mañana La Lonja, el Museo del Teatro de Cesaraugusta y el Pablo Gargallo.

El Centro de Historias ya lo hizo del viernes. Y con muy buena acogida. Según la jefa del servicio de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Romana Erice, el viernes asistierion 32 personas, 35 el sábado y 52 el domingo. Unas cifras que “son muy alentadoras”, ha dicho. “Creo que como todos tenemos tantas ganas de salir la respuesta va a ser muy positiva”, ha indicado Erice. El Museo del Foro reabrirá cuando concluyan los arreglos que se están acometiendo y también el de Montemuzo.

Se amplían también aforos en bodas, velatorios, en las iglesias el aforo sube hasta el 75%; y en los centros comerciales se levanta la prohibición de usar las zonas comunes y recreativas.

APERTURA DE CENTROS DE INFANTIL

La otra gran novedad de esta Fase 3 es que el Gobierno de Aragón autoriza la apertura de los centros de educación infantil de carácter privado. Los públicos permanecen cerrados. Pero las condiciones impuestas hacen muy difícil su vuelta a la actividad. Desde la patronal que aglutina a estos centros dicen que es muy complicado y se sienten desamparados.

La gran mayoría de los centros homolagos no pueden hacerlo bajo esta improvisación y las duras condiciones: distanciamiento social -algo imposible de cumplir con niños de 0 a 3 años- y un cuidador por cada cuatro niños. A esto se suman otras medidas para garantizar la seguridad: alfombras desinfectantes, toma de temperatura, entradas escalonadas...

“No se puede mantener el distanciamiento social. La comunicación con nuestros niños es de contacto absoluto. Y, después de tres meses cerrados, es inviable acoger una cuidadora para cuatro niños”, ha explicado la vicepresidenta de la Patronal Aragonesa de Centros de Educación Infantil, Pacei, Patricia Betrián.

Al Gobierno de Aragón le recuerdan que son centros homologados y autorizados por ellos mismos. Son 115 en toda la comunidad a los que acuden 7.000 niños. Se sienten “desamparados”. Hay “un sin fin de medidas que no nos preocupa aplicarlas”, pero recuerda Betrián el alto coste invertido. Además, las trabajadoras tienen que hacerse pruebas PCR de Covid 19. Educación no va a sufragar tampoco este coste.

“Si no cambian las condiciones no se puede abrir. Y la gota que ha colmado el vaso es que la pública no abra. La patronal somos defensoras de que la pública y la privada tenemos que ir de la mano”, ha indicado.

A todo esto se suma la parte emocional. Muchos de los centros que decidan abrir lo harán como un favor para facilitar la conciliación de las familias. Y en el mejor de los casos en la cuenta de resultados saldrá: Lo comido por lo servido.

