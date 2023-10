La Diputación de Zaragoza no entrará en la sociedad mixta para la nueva Romareda a la que aspiran el Ayuntamiento de la capital aragonesa y el Gobierno de Aragón. El presidente de la institución, el socialista Juan Antonio Sánchez Quero, ha dejado claro este viernes que tednrá que ser el Ayuntamiento quien pague el nuevo estadio, buscando apoyos donde quiera pero no en la DPZ, que se desmarca definitivamente.

La decisión la ha tomado el equipo de Gobierno de la Diputación, con el PSOE a la cabeza y en el que están también IU en Común y CHA. Sánchez Quero insiste pide que se deje de “poner el foco en la DPZ”. “No nos han nombrado para nada en 4 años, seguramente ahora pondrán el foco también en el Gobierno de España”, ha asegurado.

El líder de los socialistas zaragozanos recuerda que tiene un presupuesto escaso: 190 millones para atender a 292 municipios, frente a los más de 8.000 mil de la DGA y los más 800 del Ayuntamiento de la capital. “A lo mejor tendría que preguntarle a los alcaldes de la provincia qué les parece”, decía.

Los socialistas han reiterado que la Romareda “es responsabilidad única y exclusiva del Ayuntamiento de Zaragoza, que es el dueño del campo; y del club, que es quien lo usa, que se pongan a trabajar y presenten la documentación, un proyecto claro y transparente”, ha insitido.

Un proyecto el Ayuntamiento “tiene que presentar a la junta de portavoces”, en la que el grupo municipal socalista tiene “plena autonomía” para decidir su postura, aunque Sánchez Quero no tiene dudas de que, si la información es suficiente, darán su apoyo.

Por su parte, la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Lola Ranera, recuerda que siempre ha votado a favor de hacer un nuevo estadio. Pero insiste en que no tiene información. “Me da un poco de vergüenza decir esto, pero es que en 4 años no nos han dado ni un papel”.

Por eso exige que se convoque la Junta de Portavoces. La alcaldesa Natalia Chueca anunció este jueves que será la semana que viene pero Ranera asegura que a ellos no les han dicho nada.

EL LÍO DE LOS PLAZOS

El debate va más allá de la financiación porque Sánchez Quero acusa a Chueca y a Azcón de “faltar a la verdad” al aseguran tras reunirse con la Fedreación Española de Fútbol la semana pasada que el proyecto debe presentarse antes de final de mes si Zaragoza quiere seguir optando a ser subsede del Mundial 2030.

El líder de los socialistas zaragozanos dice que cuando la Federación marque los requisitos necesarios para ser sede (las plazas hoteleras, de parking o la seguridad necesaria), las ciudades podrán presentar sus proyectos antes de final de año, para que la decisión se tome en el primer o el segundo trimestre de 2024.

El PSOE acusa al PP de patrimonalizar un proyecto de ciudad. Sánchez Quero dice incluso que ya sabían antes de las elecciones que el Real Zaragoza se iba a retirar del concurso porque “no tenía la solvencia técnica y económica necesaria” y que “lo taparon” hasta el día anterior a la fecha en la que finalizaba el plazo. La portavoz socialista en las Cortes de Aragón, Mayte Pérez, ha añadido que no fue “ético” que el club marcara las condiciones de los pliegos a los que se iba a presentar.

RESPUESTA DE CHUECA

Antes de conocer la noticia, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, seguía tendiendo la mano a la diputación para darle toda la información y que se sume a este proyecto. Ha insistido en que los plazos de la Federación son los que son, tal y como les trasladaron sus responsables en la reunión que mantuvieron la semana pasada.

“Yo no miento, sé cómo han acontecido los hechos y tenemos hasta el 30 de octubre para validar ante la Federación Española nuestra seguridad de poder acometer el estadio en los plazos que pide la Federación para que la FIFA pueda elegir Zaragoza como sede del mundial y a eso me estoy dedicando, a que la ciudad no pierda la oportunidad”, ha asegurado la alcaldesa.

