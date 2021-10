Dimiten las juntas directivas de Cs en Zaragoza por desavenencias con la dirección regional

La mayor parte de los miembros de las juntas directivas de las tres agrupaciones de Ciudadanos en Zaragoza capital, ha dimitido. El motivo son las desavenencias surgidas con la dirección del partido en Aragón a la que acusan de falta de transparencia. Entre los que han dimitido figuran Susana Gaspar, diputada en las Cortes de Aragón, y Cristina García y Javier Rodrigo, concejala de Deportes y consejero de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Zaragoza. Los tres han dejado sus cargos orgánicos en el partido pero mantendrán sus responsabilidades institucionales.

Una decisión que no ha sorprendido a la dirección autonómica del partido. Su secretario de comunicación, Carlos Trullén, en declaraciones a COPE, ha asegurado que no representan el sentir del resto de afiliados y cree que los motivos que han argumentado, no están justificados. Trullén ha recordado que a diferencia de lo ocurrido en otras comunidades, en Aragón no ha habido un descenso en el número de afiliados. Son dimisiones a nivel orgánico pero ninguno de ellos -recuerda- se ha dado de baja en Ciudadanos.

Síguenos también en Twitter y en Facebook.