Un 8M diferente

El próximo lunes es 8 de marzo, Dia Internacional de la Mujer. En los últimos años, las calles se han llenado de una gran marea morada que ha recorrido las principales ciudades españolas reclamando igualdad entre mujeres y hombre. Sin embargo, este año la pandemia hace que los actos oficiales de celebración del 8M deban dar un giro y cambiar su filosofia.

Un año más, en este 8M, se reclama igualdad real entre mujeres y hombres para, por ejemplo, acceder a puestos de responsabilidad en el ambito laboral, tener un reparto igualitario de tareas del hogar o cuidados de hijos, y por supuesto, tener total libertad en ambito social minizando actitudes machistas o ataques contra la libertad sexual. El fondo por tanto, sigue siendo el mismo, pero las formas esta vez serán distintas.

La consejera de presidencia, Mayte Pérez, pide que no se acuda a las manifestaciones para que no haya un repunte de casos de coronavirus. No hay ninguna gran marcha convocada pero sí se esperan pequeñas concentraciones de 150 – 200 personas de diferentes colectivos. El gobierno, avanza Pérez, no estará presente en ninguna de ellas. Eso sí, seguirán inamovibles frente a los movimientos extremistas que siguen negando la violencia de género. La consejera recuerda también que las manifestaciones en situación de pandemia deberían revisarse, no solo con motivo del 8M sino por cualquier otra causa.

A pesar de todo ello y sin recomendar movilizaciones, el Gobierno sí ha preparado un programa de actos alternativos para este 8 de marzo bajo el lema “Somos el reflejo de la historia que rompe con lo establecido”.

ACTOS DIFERENTES PARA EL DÍA DE LA MUJER

El acto principal será una exposición de 40 paneles que se podrá ver por las calles de Zaragoza y que posteriormente, tiene intención de desplazarse a Huesca y Teruel. En esta muestra se recordarán los principales hitos en la lucha por la igualdad de género. Estará acompañada desde la próxima semana por una web: historia8m.es

Verá además la luz la segunda guía de “Mujeres que son tesoros” que se presentará mañana, previa inscripción, en el Edificio Pignatelli. El acto se retransmitirá por Youtube. Con esta guía se quiere poner sobre la mesa a aquellas mujeres que fueron pioneras, recordando así de dónde la igualdad conseguida a día de hoy. Y entre todas las mujeres que hicieron historia en la lucha por la igualdad se quiere recordar la figura de María Domínguez. Fue la primera alcaldesa socialista y fue condenada por sus ideales de libertad y justicia social. Se le rendirá homenaje en Ejea

También habrá un coloquio el viernes 12 en memoria de María Domínguez. Todo ello se complementa con la conferencia central, “Historia y Memoria del 8 de marzo” que se celebrará el miércoles día 10.

