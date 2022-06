El día que Pedro Sánchez prometió a Aragón algo que no iba a cumplir

A fecha de hoy, todavía no sabemos cómo acabará el culebrón de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030, pero todo apunta a que terminará mal... o al menos, eso es lo que se desprende del escaso optimismo demostrado por el presidente aragonés, Javier Lambán, en una de sus últimas comparecencias ante los medios de comunicación en la que llegó a asegurar que ya está “curado de espanto”. Por muchos esfuerzos que Aragón ha hecho estos meses por no tirar la toalla, este cuento no parece que vaya a tener un final feliz, al menos para la parte aragonesa.

Tras la presentación de varias propuestas y numerosos intentos por conseguir un reparto justo y equilibrado, Aragón ha dejado de confiar en el máximo responsable del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, que debería haber contribuido desde el principio a hacer realidad lo que el presidente del Gobierno prometió el 16 de septiembre de 2021, en su última visita a Zaragoza.

Sánchez garantiza a Aragón que la candidatura olímpica será en condiciones de igualdad El presidente del Gobierno se ha reunido con Javier Lambán que este verano rechazó formar parte del proyecto olímpico de invierno para 2030 tal y como lo planteaba Cataluña ZARAGOZA 16 sep 2021 - 11:30

Pedro Sánchez viajó a la capital aragonesa para tranquilizar los ánimos y garantizar que esa candidatura conjunta entre Aragón y Cataluña se realizaría de manera equilibrada y en pie de igualdad a la hora de escoger las sedes y establecer el reparto de las competiciones. Y por eso es por lo que ha peleado Aragón desde un principio, a pesar del interés que parece haber demostrado Blanco en todo momento, por satisfacer los intereses de la Generalitat y de los socios de Sánchez.

Ya desde la primera propuesta que el COE puso sobre la mesa, a Aragón se la relegaba a un puesto de mera comparsa. El Gobierno de Lambán, ha intentado por activa y por pasiva que eso no fuera así, hasta el punto de proponer un reparto equilibrado de las pruebas por lotes, y que sea Cataluña la que elija en primer lugar. Pero ni por esas...

Las negociaciones parece que han entrado en vía muerta. La historia no empezó bien. Basta recordar aquella primera reunión en Madrid en la que estuvieron presentes todas las partes salvo Aragón, cuyo sitio en la mesa alguien se encargó de que quedara vacío a la vista de todos. Aquella fotografía ya aventuraba lo que iban a ser estos meses de diálogo de sordos.

Actualmente, todo sigue igual. Aragón acusa a la Generalitat de querer acaparar todo el protagonismo y el COE no parece hacer nada por reconducir la situación. Se llegaron a dar por rotas las negociaciones ante la imposibilidad de poner de acuerdo a ambas partes. Luego se volvieron a retomar, invitando a la mesa a quienes estuvieran por la labor de sacar este barco a flote. Aragón lo volvió a intentar... y en esas estamos. Dicen que hasta el rabo todo es toro, pero a éste ya le cortaron las orejas y el rabo hace tiempo.

