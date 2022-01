La DGA simplificará los trámites de las indemnizaciones por los daños de la crecida del Ebro de diciembre

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, acompañado del consejero de Agricultura, Joaquín Olona, se ha reunido con los alcaldes de los municipios afectados por la avenida extraordinaria del Ebro entre los días 12 y 16 de diciembre, con el objeto de dar cuenta de las acciones ya realizadas, así como de las que están en curso en relación con los daños ocasionados. Todo ello en el momento en el que se produce una segunda avenida, en esta ocasión de carácter ordinario pero que no facilita la evacuación del agua de los terrenos que todavía permanecen parcialmente inundados.

El presidente del ejecutivo aragonés ha reafirmado el compromiso de indemnización de los daños agrícolas y ganaderos en los tres ámbitos de competencia del Departamento, que son los daños sufridos por las producciones, por las infraestructuras colectivas de riego de las comunidades de regantes y por las infraestructuras de las explotaciones particulares. Para ello, se simplificarán los trámites y se llevará un Decreto –Ley al consejo de Gobierno para que puedan compatibilizarse ayudas de distintas administraciones.

Además, se ha mostrado partidario de convivir con la realidad de las crecidas del río y apuosta porque “las zonas inundables puedan ser adquiridas por la administración para que no se produzcan daños particulares irremediables, o bien articular alguna subvención para sustituir cultivos por otros que soporten mejor las avenidas”. No se trata, dice, de quitarles su forma de vida sino de garantizar a los agricultores un futuro con menos sobresaltos. Aragón ya ha trasladado esta postura a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

La superficie total inundada en la anterior riada ronda las 13.500 hectáreas, 11.400 de ellas de cultivos, de las que se han visto afectadas casi 4.700. Entre 4.000 y 5.000 están cubiertas por Agroseguro y el presidente Javier Lambán asegura que la DGA complementará las ayudas.

LA CRECIDA LLEGA CON LAS INFRAESTRUCTURAS SIN ARREGLAR

Mientras, la punta de la crecida del Ebro de estos días ya ha llegado a Zaragoza y está atravesando la capital con normalidad. Según informa el Ayuntamiento de Zaragoza, no ha habido incidencias ni afecciones de importancia y el consistorio ha desactivado el plan municipal de Protección Civil que fue activado el lunes ante esta avenida ordinaria.

En los pueblos aguas arriba de Zaragoza la crecida ya ha pasado. No ha habido afecciones en los cascos urbanos pero se han vuelto a inundar los cultivos que aún no se habían recuperado de la riada extraordinaria de diciembre. En Novillas, las defensas de la huerta están completamente abiertas. Las motas no se habían reparado y, aunque el caudal en esta riada ha sido la mitad, los daños son similares. “En la anterior se anegaron más 1.000 hectáreas y en esta unas 800. Ya estaban anegadas de la anterior y esto ralentiza los trabajos de reparar infraestructuras, volver a cultivar, meter animales en las granjas...”, ha explicado el alcalde de Novillas, Abel Vera.

Situación similar en Pradilla. “La huerta se ha vuelto a llenar de agua porque los agujeros de las motas no se habían arreglado”, ha explicado el alcalde, Raúl Moncín. Todos los alcaldes de los municipios ribereños piden que, cuanto antes, se arreglen los desperfectos de esta riada y de la anterior.

