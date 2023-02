La DGA apuesta por ubicar el Centro Aragonés del Talento en el Pabellón de España

El Centro Aragonés del Talento es uno de esas ideas que el Ejecutivo que preside Javier Lambán quiere convertir en proyecto estrella. Su función será crear, retener y atraer ese talento, para que esas personas encuentren en Aragón un sitio en el que vivir y crear arraigo con ofertas de empleo atractivas, mientras las empresas se nutren de personal formado y especializado en lo que aspira a ser un ejemplo de colaboración público privada.

Para ello, La DGA quiere contar con uno de los edificios emblemáticos de la Expo de 2008: el Pabellón de España. Allí estaría su centro operativo aunque, para eso, habrá que negociar con el Gobierno central las condiciones de la cesión.

El Ministerio de Hacienda es el propietario del edificio y quien se hace cargo de su mantenimiento en la actualidad. El presidente, Javier Lambán, asegura que “están deseosos de entregarlo” precisamente porque supone un coste económico. “Para ellos, si lo pudieran hacer hoy, mejor que mañana”, ha señalado el presidente.

“Nosotros no urgimos esa cesión porque, mientras no sepamos, cómo se tiene que financiar, es mejor que se haga cargo el Gobierno de España. Estamos intentando que nos echen una mano en las reformas e inversiones que hay que hacer”, explica Lambán, que quiere evitar “un coste añadido para las arcas autonómicas”.

De momento, este mismo mes de marzo comenzará a funcionar el Centro de Emprendimiento e Innovación del Inaem. Lo hará en las oficinas del antiguo meandro de Ranillas. Pero el objetivo final será el traslado al Pabellón de España.

Entretanto, la DGA trabajan para encontrar la financiación para actualizar su estado a las futuras necesidades. No en vano el edificio lleva 15 años abandonado y sin uso alguno. Y no es el único. Lambán admite que hay que buscar “una solución urgente” a otros edificios emblemáticos, como la Torre del Agua o el Pabellón de Aragón, “al que no hay imaginación capaz de dale un uso”, a pesar de que el Gobierno ha hablando “con mucha gente en los últimos años”.

