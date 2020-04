Detenido por amenazar a la Policía Local con una pistola de imitación

La Policía Local de Zaragoza ha detenido, en el Parque de los Poetas del distrito del Actur, a un hombre de 49 años y vecino de la capital aragonesa, por amenazar a los agentes con una pistola de imitación y también por resistencia a la autoridad.

Fue una patrulla de la Policía Local que circulaba por el barrio la que observó a un hombre en este parque, cerrado como todos por el Consistorio zaragozano como medida frente la COVID-19. Según recoge Europa Press, los agentes comprobaron que presentaba una actitud "un tanto incoherente", desabrochándose la cazadora y poniendo la mano en la parte lumbar, "como si llevara algo". Tras pedirle que cambiara de actitud detectaron que en la parte de atrás llevaba lo que, a primera vista, parecía una pistola.

Los policías sacaron entonces su arma y pidieron apoyo a las patrullas más próximas. El hombre, entonces, sacó el arma de imitación y apuntó a los agentes. Éstos, como advertencia, dispararon dos veces, como aviso a una zona de tierra para evitar que los proyectiles causaran daños. El detenido procedió a guardar el arma en la parte lumbar, momento que aprovecharon los agentes para reducirle y detenerle. "Me da igual lo que me digan, mi vida no me importa nada", les dijo a los agentes.

La Policía asegura que la pistola exhibida era "una réplica perfecta de un arma de fuego". El detenido ingresó, posteriormente, en los calabozos de la Policía Nacional.

