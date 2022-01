Detectores de humo para las personas mayores que viven solas

El Ayuntamiento de Zaragoza ha comenzado con la instalación de detectores de humo en los hogares de personas mayores que viven solas. Previamente, estas personas han asistido a las charlas informativas que se imparten todas las semanas en el Museo del Fuego, donde se puede reservar plaza a través del teléfono 900 101 194 de la línea de Servicios Sociales.

Ya son 350 personas mayores las que han asistido a estas charlas, donde se les informa de cómo deben actuar ante un incendio en su vivienda. Posteriormente, una empresa encargada se encarga de colocar estos aparatos. En total, se van a instalar 700 detectores de humos en viviendas de personas mayores que viven solas o presentan alguna discapacidad.

Estos detectores se colocan normalmente en el salón o pasillos. “Si el incendio se produce en la cocina, y te vas al salón o al dormitorio, el humo te puede matar, que es la causa principal de fallecimiento. El detector tiene la sensibilidad suficiente y cuando capta humo emite una señal sonora de 80 decibelios, que es suficiente como para despertarte y alertarte”, ha explicado el director del Museo del Fuego, Carlos Gracia.

Hay que tener en cuenta que las personas mayores son las principales víctimas en los incendios porque tardan en darse cuenta, comenta Gracia. Así se recoge también en la memoria de la Fundación Mapfre y de la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos que indica que el 49 % de las 165 personas que murieron en España por incendios domésticos tenía más de 65 años y vivía sola. Este riesgo se puede evitar con la instalación de un sensor ya que, aunque no avisa a los bomberos ni apaga el humo, sí alerta de un posible incendio con el suficiente tiempo para reaccionar. No obstante, pese a su eficacia, los sensores no son obligatorios en España, a diferencia de otros países europeos, aunque su uso es totalmente recomendable.

