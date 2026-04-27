Desmantelan en Zaragoza un taller clandestino para transformar armas de fogueo en pistolas reales

Así se ha producido el desmantelamiento de este taller clandestino en Zaragoza.

La Guardia Civil, en el marco de la “Operación Nebraska”, ha detenido en la provincia de Zaragoza a un hombre de 61 años como presunto autor de un delito de tenencia ilícita de armas prohibidas y fabricación ilegal de munición. El arrestado había modificado armas de fogueo para que pudieran efectuar disparos con munición real.

GUARDIA CIVIL La Guardia Civil desmantela un taller clandestino de armas en Zaragoza.

Una compra online destapó la trama

La investigación se inició el pasado mes de septiembre de 2025, cuando la cooperación policial internacional alertó de que una persona había intentado adquirir un arma corta a través de la página web de una armería de República Checa. La compra no llegó a materializarse porque el sospechoso carecía de la autorización correspondiente y de la licencia de armas necesaria.

GUARDIA CIVIL La Guardia Civil desmantela un taller clandestino de armas en Zaragoza.

A raíz de estas informaciones, los agentes pudieron determinar que el sospechoso podría haber adquirido armas de fogueo, también conocidas como “de alarma o señales”, con la intención de modificarlas para permitir el disparo con munición real. Además, no las había regularizado en España ni las había inscrito a su nombre en el Registro Nacional de Armas.

GUARDIA CIVIL La Guardia Civil desmantela un taller clandestino de armas en Zaragoza.

El taller clandestino en su domicilio

Como resultado de las gestiones, el pasado 14 de abril se llevó a cabo un registro en el domicilio del detenido, en Zaragoza capital. En una de las estancias de la vivienda, los agentes localizaron un taller rudimentario donde el hombre guardaba diversa herramienta que presuntamente utilizaba para la modificación de las armas.

GUARDIA CIVIL La Guardia Civil desmantela un taller clandestino de armas en Zaragoza.

Durante la inspección se intervinieron dos armas modificadas listas para su uso con munición real, cartuchos transformados, cartuchos detonadores, dianas, parches de tiro, rodamientos, proyectiles y fundas para portar las armas. Por todo ello, se procedió a la detención de este varón, de 61 años y vecino de Zaragoza.

La manipulación o transformación de armas de fogueo para su uso como arma de fuego real constituye un delito grave" Guardia Civil

GUARDIA CIVIL La Guardia Civil desmantela un taller clandestino de armas en Zaragoza.

La Guardia Civil ha recordado que “la manipulación o transformación de armas de fogueo para su uso como arma de fuego real constituye un delito grave”, además de suponer un importante riesgo para la seguridad pública. Asimismo, el cuerpo insiste en la importancia de cumplir con la normativa vigente en materia de armas y colaborar con las autoridades para prevenir su uso ilícito.