Desestimada definitivamente la petición de imputación de la madre de Naiara

La Audiencia de Huesca ha desestimado definitivamente imputar a la madre de Naiara, la niña asesinada supuestamente por su tío de una brutal paliza en Sabiñánigo. Rechaza así el recurso de apelación presentado por el padre biológico de la menor asesinada contra el auto dictado por el Juzgado de Instrucción nº1 de Jaca.

El tribunal se remite a un auto del 25 de octubre de 2018 en el que ya se rechazó esta cuestión y señala que no hay indicios suficientes de una participación criminal relevante de la madre. Por lo tanto, no es responsable de los hechos por omisión ni tampoco de maltrato habitual. La resolución es definitiva y no cabe recurso.

También se rechaza someter a una nueva exploración a las primas menores de edad de Naiara, presentes en las torturas a las que fue sometida la niña durante más de 8 horas antes de morir. La Audiencia de Huesca cree que supondría amplificar su experiencia traumática aunque las partes sí podrán solicitar esa exploración una vez abierta la vista oral del juicio con jurado que se celebará por estos hechos.

Tampoco se ha aceptado la comparecencia como testigos de responsables municipales del Ayuntamiento de Sabiñánigo, del centro donde cursaba estudios la niña y de los servicios sociales de la zona porque también se les podrá escuchar en esa vista oral.

La acusación solicita 25 años para el supuesto autor del crimen por asesinato y 4 más por maltrato habitual. También reclama 15 años para la abuleastra y el padrastro de la niña como responsables por omisión de los hechos y otros 3 años por maltrato habitual.

Síguenos en Twitter: @CopeZaragoza