Desembarco chino en Borja: llegan los 50 ingenieros que montarán la fábrica de Leapmotor

El esperado proyecto de la compañía china Leapmotor en Borja (Zaragoza) ha comenzado a materializarse con la llegada de los primeros 50 ingenieros procedentes de China. Este equipo de especialistas es el encargado de culminar la primera fase para la implantación de la nueva industria de chasis del vehículo eléctrico B10, un modelo que será ensamblado en la planta de Figueruelas. El alcalde de la localidad, Eduardo Arilla, ha confirmado que el plan avanza según lo previsto y que la llegada del personal técnico marca el inicio de "un proyecto de muchísimo futuro" que ya comienza a ser una realidad tangible para el municipio.

Una estancia diversificada por la ciudad

Una de las principales incógnitas era dónde se alojaría un contingente de medio centenar de personas. Los ingenieros de Leapmotor no se concentrarán en una única área, sino que se distribuirán en diferentes viviendas alquiladas por todo el casco urbano de Borja. Según ha explicado Arilla, la propia empresa ha gestionado los alquileres para garantizar "una estancia cómoda donde pudieran descansar también". La compañía ha localizado ubicaciones muy dignas para las necesidades de los trabajadores, que operarán en distintos turnos, diversificando así su presencia por toda la localidad.

Aunque el mercado de la vivienda presenta dificultades en muchas localidades, el alcalde ha señalado que el proceso ha sido "relativamente fácil". Esto se debe a que las viviendas seleccionadas tenían un alquiler elevado, lo que dificultaba su acceso para las familias locales. En este sentido, la llegada de los ingenieros ha supuesto "una oportunidad para los propietarios de poder, durante 3, 4 meses, poder ofertar este tipo de viviendas a estos ingenieros chinos", ha detallado Arilla. La duración de su estancia, de carácter temporal, encajaba con las necesidades de estos arrendadores.

Impulso tecnológico y estratégico

La misión de este equipo es clara y tiene un plazo definido. Los ingenieros, que han llegado solos y sin sus familias, permanecerán en Borja entre tres y cuatro meses. Durante este tiempo, su labor se centrará en la puesta en marcha de las líneas de producción, el ajuste de la robótica y la calibración final de todos los sistemas. A partir de septiembre, una vez concluida esta fase inicial, será el personal contratado localmente por la nueva empresa el que asuma el control de la producción y el mantenimiento de la factoría para fabricar el chasis del modelo B10.

El alcalde Eduardo Arilla ha destacado que la implantación de esta factoría representa un punto de inflexión para el tejido industrial de la zona. Para el primer edil, la llegada de Leapmotor "supone para la localidad un cambio en la estructura de la implantación de factorías en nuestra localidad". La elección de Borja por parte de una marca china "altamente tecnológica" y con una "calidad muy importante" posiciona al municipio en el competitivo mapa del vehículo eléctrico.

La localidad de Borja va a ser un polo de atracción a la hora de poder ubicar distintas factorías" Eduardo Arilla Alcalde de Borja

La visión del consistorio va más allá de esta primera fábrica. Arilla está convencido de que este proyecto funcionará como un imán para atraer a otras empresas. "No hay que olvidar que de la mano de este tipo de industrias suelen venir aquellas empresas de mantenimiento de robótica, mantenimiento de instalaciones o aquellas investigaciones que sea I+D para luego poder desarrollar nuevos proyectos para nuevos vehículos eléctricos", ha afirmado.

El objetivo es convertir a Borja en un referente dentro del sector. En palabras del alcalde: "estoy convencido de que Borja va a ser un polo de atracción a la hora de poder ubicar distintas factorías al umbral de este nuevo modelo chino". Este desembarco industrial, que conectará la producción de chasis en Borja con el ensamblaje final en Figueruelas, se considera solo el primer paso para consolidar un nuevo futuro económico en la comarca.