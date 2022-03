Desabastecimiento de aceite de girasol en los supermercados zaragozanos

La escasez de aceite de girasol ya se hace notar en los supermercados zaragozanos. La falta de suministro, consecuencia de la guerra de Ucrania, es ya un hecho en la capital aragonesa. Los primeros carteles alertando de estos problemas comenzaron a aparecer el pasado fin de semana en supermercados como Family Cash o Mercadona.

Sin aceite de girasol en Carrefour Actur / COPE.ES

En ambos se podían ver carteles en la sección de aceite en los que se leía: "Debido a la situación actual de fuerza mayor en Ucrania, el suministro de aceites de semilla para freir está teniendo problemas". Ante ello, en el caso del supermercado Family Cash, se daban indicaciones a los clientes para no comprar más de una unidad por cliente y día, de manera que se pudiera seguir garantizando el suministros el mayor tiempo posible.

Limitaciones de compra de aceite de girasol en Family Cash / ANNA ABAD

Mercadona ampliaba está limitación a cinco litros por cliente (fueran en cinco botellas o garrafa), lo mismo que Carrefour o Supermercados Alto Aragón. En el Alcampo de Los Enlaces en Zaragoza se pueden comprar un máximo de dos botellas de un litro por persona, mientras que en el Hipercor de Grancasa el tope son tres unidades.

Limitaciones de compra de aceite de girasol en Mercadona / COPE.ES

Precisamente en uno de estos supermercados de Zaragoza, Carrefour Actur, este miércoles se han llegado a agotar las existencias de aceite de girasol en todos sus formatos y marcas. Por la mañana ya no quedaban productos de este tipo a la venta y no se han podido reponer en toda la jornada. El problema se ha extendido también al Hipercor del Centro Comercial Grancasa y al Eroski de Avenida América, entre otros supermercados, donde ahora mismo no queda ni una botella de aceite de girasol. La situación continuará en los próximos días debido al conflicto bélico en Ucrania.

Desabastecimiento de aceite en Carrefour Actur / COPE.ES

La materia prima con la que se realiza el aceite de girasol en España procede en gran medida de Ucrania y ello hace que su fabricación se esté viendo perjudicada, obligando así a limitar sus ventas y generando importantes problemas de suministro a los supermercados de todo el país. España compra a Ucrania el 68% de la torta de girasol que se emplea para este tipo de aceites y otros productos derivados. Ucrania también es uno de nuestros máximos suministradores de maiz. Esta escasez, a su vez, repercute de forma directa en la subida de precios de los productos que vayan quedando disponibles.

Síguenos en Twitter y Facebook