Derrota con honra en el estreno del "Oveja" (102 - 103)

Sergio "El Oveja" Hernández no se pudo estrenar con una victoria en el banquillo de Casademont. Los zaragozanos han perdido ante Manresa después de más de dos horas de partido por solo un punto, 102 a 103.

Manresa comenzó mejor el encuentro logrando una ventaja de 8 puntos al término del primer parcial en el que los de Pedro Martínez fueron mejores en el rebote. Mejorada esa faceta a nivel ofensivo por parte de los locales, Casademont empezó a crecer forzando segundas jugadas en ataque y apoyado en el acierto anotador de DJ Seeley que llegó a sumar 18 puntos antes del descanso. Ambos equipos se fueron a vestuarios con empate a 53.

Tras el descanso, Casademont Zaragoza se apoyó en Benzing para ir aumetando su renta hasta lograr una ventaja de 8 puntos en la recta final. Un robo y canasta posterior de Brussino, al que el Oveja dio mucho protagonismo, ponía a Casademont por delante a falta de tres segundos, 102 a 101. Sin embargo, las concesiones defensivas habían permitido a Manresa llegar vivo a este tramo del partido y una personal de San Miguel, la quinta del equipo, llevaba a Manresa a la línea de tiros libres desde donde los visitantes no fallaron. Casademont ya no tenía más tiempos muerto para intentar la remontada y Ennis se jugó un triple a la desesperada que no entró en las últimas décimas del partido.

Los zaragozanos terminaron perdiendo por uno. Con "El Oveja" se ha ganado en caracter y lucha, pero todavía queda mucho por mejorar en defensa. La próxima cita este miércoles en Champions ante los rusos del Nizhni Novgorod.

FICHA TECNICA

102 - Casademont Zaragoza (23+30+21+28): San Miguel (7), Ennis (6), Brussino (21), Benzing (27), Thompson (2) -cinco inicial- Barreiro (6), Seeley (22), Konate (4), Hlinason (3), Javi García (-) y Rupnik (4).

103 - Baxi Manresa (31+22+22+28): Tabu (18), Rafa Martínez (12), Vaulet (7), Eulis Báez (9), Eatherton (20) -cinco inicial- Dani Pérez (14), Hinrichs (4), Joesaar (2), Mason (9) y Sima (8).

Árbitros: Hierrezuelo, Sánchez Sixto y Sánchez Mohedas. No hubo exclusiones por personales.

Incidencias: partido correspondiente a la décima jornada de Liga disputado en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza a puerta cerrada

Síguenos en Twitter y Facebook