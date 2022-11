Demoras de hasta 15 días para una consulta en el 30% de los centros de salud de Aragón

El 30% de los centros de salud aragoneses siguen teniendo demoras en atención primaria que llegan incluso a los 15 días. Una situación que también afecta a las consultas de pediatría. Sanidad decidió hace unas semanas publicar en la web y en la aplicación móvil del Salud Informa todas las citas disponibles de los médicos de primaria, sin guardar un cupo (como se hacía hasta entonces) para las citas que se pidieran por teléfono o de forma presencial en los centros de salud. El objetivo era reducir las listas de espera, pero en algunos casos esta medida sigue siendo insuficiente.

Así, en el 70% de los centros de salud ya se puede conseguir cita en atención primaria en menos de 3 días, pero sigue habiendo algunos donde no se descartan medidas adicionales como la extensión de las jornadas. "Hay centros de salud que son especialmente problemáticos a la hora de conseguir reducir los días de espera para una consulta. Arbitraremos las medidas necesarias como la extensión de las jornadas", reconocía Sira Repollés, consejera de Sanidad.

Los médicos afirman que están saturados y amenazan con ir a la huelga. El día 16 de noviembre facultativos y Sanidad se reunirán para tratar aspectos organizativos: "Los problemas de Aragón no se pueden comparar con los de otras comunidades como Madrid. Son puntuales pero eso no quiere decir que no estemos pendientes y preocupados por la situación. Estamos abiertos a cualquier propuesta para mejorar los problemas de accesibilidad que tenemos en nuestra comunidad autónoma".

Otras listas de espera que preocupan son las quirúrgicas. Casi 8.000 aragoneses esperan una operación desde hace más de 6 meses. Para reducir estas listas, se empezó a operar el sábado de la semana pasada pero este fin de semana ya no habrá intervenciones. Repollés dice que todo depende de la disponibilidad de profesionales.

Sanidad quiere ampliar las plazas formativas para médicos ante las jubilaciones de facultativos en el medio rural que llegarán al 50% en 10 años. También se plantea que el grado de medicina se pueda cursar completo en la ciudad de Huesca.

Síguenos también en Twitter y Facebook