La declaración de la Plaza del Pilar como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco tendrá que esperar: "La prioridad es el Castillo de Loarre"

¿En qué estado se encuentra la petición para declarar la Plaza del Pilar como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO?

La propuesta para declarar la Plaza del Pilar y su entorno monumental como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco tendrá que esperar. Quince meses después de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza aprobara por unanimidad iniciar los trámites, el proyecto se encuentra en punto muerto. La razón, según ha explicado la consejera de Cultura, Sara Fernández, es que el Gobierno de Aragón ha decidido dar prioridad a la candidatura del Castillo de Loarre. Esta situación ha provocado un duro enfrentamiento político con el PSOE, que acusa al gobierno municipal de inacción y desinterés por el patrimonio.

PATRIMONIO CULTURAL DE ARAGÓN La Lonja de Zaragoza, en la Plaza del Pilar

Cruce de acusaciones en el Pleno

La polémica ha estallado durante una comparecencia solicitada por la concejal del PSOE, Eva Cerdán, para conocer el estado del expediente. Cerdán ha recordado que la iniciativa partió de una transacción del propio equipo de gobierno en enero de 2025 a una moción para proteger La Lonja. El acuerdo instaba a impulsar la declaración para un conjunto que incluye la Basílica del Pilar, la Seo Catedral del Salvador y la propia Lonja, además de crear una red de lonjas de la Corona de Aragón. "Mucho me temo que no tienen ni pizca de ganas de cumplir con lo acordado, porque son mucho de boquilla, de anuncios para recoger el titular", ha sentenciado la concejal socialista.

Cerdán ha acusado al gobierno de Natalia Chueca de incoherencia en la gestión del patrimonio. Ha criticado que se prohíba a los artistas de calle actuar en la plaza para "preservar su entorno y ambiente religioso" mientras se autorizan eventos con "DJs con electrónica, rinocerontes y humos de colores" que, según ella, han dañado el pavimento. La concejal ha denunciado también el "abandono" de otros elementos patrimoniales, como la muralla romana o las farolas de la calle Alfonso, y ha afirmado que el gobierno ve el patrimonio como "simples inmuebles carentes de interés".

Lo que me horroriza es que dejen fuera a los artistas de calle porque dicen que hay que conservar el espíritu religioso" Eva Cerdán Concejal del PSOE

La respuesta del Gobierno: Loarre es la prioridad

En su réplica, la consejera de Cultura, Sara Fernández, ha confirmado que, tras el acuerdo plenario, mantuvo una reunión con la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Aragón. En dicho encuentro, se les comunicó que, aunque la iniciativa era buena, la prioridad actual era la candidatura del Castillo de Loarre. "Obviamente, iban a priorizar el castillo de Loarre, que ya nos parece fenomenal, faltaría más, no queremos que Zaragoza se inmiscuya en otras candidaturas", ha explicado Fernández.

Iban a priorizar el castillo de Loarre y nos parece bien" Sara Fernández Consejera de Cultura

Fernández ha asegurado que el proyecto no está descartado y que se retomarán las conversaciones con la nueva Dirección General de Patrimonio que se forme tras la constitución del nuevo ejecutivo autonómico. Además, ha sugerido que eventos futuros como el Bicentenario de Goya en 2028 o el Bimilenario de la venida de la Virgen en 2040 podrían servir de impulso para la candidatura. "Seguiremos trabajando en ello", ha insistido la consejera.

Defensa de la gestión y la inversión

La consejera ha defendido la gestión de su área, asegurando que todas las actividades que se realizan en la Plaza del Pilar "cumplen con toda la normativa y hay un estricto respeto y protección al patrimonio". Frente a las acusaciones de abandono de la muralla romana, Fernández ha replicado que "hacía años que no se invertía tanto en cuidarla, en protegerla, en divulgarla" y ha instado al PSOE a que, desde el Gobierno de España, aprueben las solicitudes de financiación del 2% cultural para su protección.

Por su parte, Cerdán ha cerrado el debate mostrando su escepticismo. La concejal socialista duda que el expediente llegue a iniciarse, argumentando que la declaración de la Unesco obligaría al Ayuntamiento a "pedir autorización para cualquier actividad". Asimismo, ha reprochado a Fernández que no haya respondido sobre los avances para la creación de la red de lonjas, que también formaba parte del acuerdo plenario. El debate deja en evidencia la distancia entre gobierno y oposición en un proyecto clave para el futuro patrimonial y turístico de Zaragoza.